Sturm-Fans: „Spricht nicht viel für uns“

SturmDer SK Sturm wartet seit der Corona-Pause immer noch auf den ersten Sieg. Glauben die Fans, dass es gegen den TSV Hartberg klappen wird? Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört und die Kommentare der Fans zusammengefasst.

Grauer Prophet: „Hartberg in Form. Wir haben uns dort immer schwergetan. Wir total außer Form. Kann fast nur verloren werden.“

Suni: „Hartberg war gegen den WAC super drauf. Rep spielt die Saison seines Lebens. Dante und Dossou waren sehr brav. Ich wüsste nicht, was für uns spricht.“

Shadow Striker: „Ich hoffe man bleibt bei der Dreier-/Fünferkette. Das sah gegen Salzburg bis zum Ausschluss schon besser aus als alles was man gegen Rapid 90 Minuten lang gesehen hat.“

Doofenheinz: „Im Gegensatz zu vielen anderen, bin ich schon richtig gespannt auf dieses Spiel. Gespannt darauf ob es eine Reaktion von den Spielern gibt und gespannt wie die Reaktion der Funktionäre ausfällt. Immerhin sind wir gerade in einer zukunftsweisenden Zeit. Das find ich richtig interessant.“

max092: „Als gelernter Sturm Fan, der es viel zu oft mitansehen musste, dass nach einer Reihe katastrophalen Spielen, auch die Spieler gecheckt haben, dass man sich zusammenreißen muss, muss man da fast ein paar Scheine auf Auswärtssieg setzen.“

quaiz: „Hab Mal € 10.- auf Hartberg gesetzt. Mit meinem Wettglück paniert Sturm die Hartberger jetzt 7:0 her.“

GrazTiefschwarz: „Ich hab mich auch lange und bewusst nicht zu El Maestro geäußert, weil ich der Meinung bin, dass die ganze Misere mit der Entlassung von Vogel damals begonnen hat und ich den Trainern gerne länger eine Chance gebe als so mancher Tastaturheld auf Facebook. Aber mittlerweile ist es mir definitiv zu viel was der Dude da aufgeführt hat. Und das sag ich nicht bzgl. der Leistungen der Mannschaft, sondern im Bezug auf seine Ausraster. Auch ich bin der Meinung, dass ein emotionaler Trainer gut ist, einer der ein Match auch fühlt. Aber nicht so, das ist leider einfach zu viel, zu unkontrolliert und wirft ein ganz schlechtes Licht auf den ganzen Verein.“

killver: „Das wirklich Tragische ist ja, dass mir Sturm so wurscht wie lange nicht mehr ist. Früher war ich ein bis zwei Wochen depri wenn wir speziell so hoch gegen Rapid verloren haben, jetzt hab ich´s am selben Tag schon fast wieder vergessen.“

sanktpetri: „Dass wir im Spitzenfeld nix verloren haben war spätestens seit dem Altach-Spiel klar, dass wir im oberen Playoff Letzter werden ist seit dem Rapid-Spiel klar. El Maestro hat sich gegen Salzburg selbst eliminiert. Neukirchner oder Hösele bis Saisonende, Kader-Umbau sofort, sonst spielen wir nächste Saison gegen den Abstieg und sind bald darauf auch pleite.“

