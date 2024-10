Sturm-Fans vor Derby: „Sollte eine klare Sache werden“

Nach der Länderspielpause geht es in der österreichischen Bundesliga weiter und mit dem Grazer Derby steht am Samstag gleich ein richtiger Kracher auf dem...

Nach der Länderspielpause geht es in der österreichischen Bundesliga weiter und mit dem Grazer Derby steht am Samstag gleich ein richtiger Kracher auf dem Programm. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans vom Spiel gegen den Lokalrivalen erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Im Gegensatz zu einigen hier bin ich tatsächlich tiefenentspannt und gehe von einer klaren Sache gegen den noch sieglosen Aufsteiger aus.“

Sturmgewitter: „Freu mich auch schon aufs Spiel… Wir sind über RB drübergefahren, wie Freddy Krüger in deren schlimmsten Träumen, aber das wird gegen den GAK nicht ganz so einfach. Oder doch? Sturm wird im erwartbaren ‚unteren Leistungsminimum‘ drüberfahren, wie über Lustenau, Ried, BWL oder andere zweitligaähnliche Vereine, und alles, was vorhanden ist, dafür raushauen müssen. So meine Glaskugel. Zweikampf, Pressing, Geschwindigkeit, Spielwitz gegen Messners letztes 5-4-1. Auch wenn sich der GAK die Seele aus dem Leib treten wird, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat, wird es eine klare Sache werden.“

Juran: „Die Roten werden halt ihren kompletten Mannschaftsbus vor das eigene Tor stellen und auf Konter lauern. Bin aber relativ zuversichtlich, dass wir da recht easy gewinnen werden, wenn alle mit dem Kopf im Hier und Jetzt sind.“

Suni: „Ich hoffe auf einen friedlichen Kick und dass der Blödsinn nicht wieder passiert. Die damalig Beteiligten sollen sich schämen. Es wird sicher eine kampfbetonte Partie und sicherlich nicht so ‚leicht‘ wie gegen die Bullen, da sie schon eine Einheit haben und natürlich ein schwer angeschlagener Boxer sind, der verzweifelt nach seinem Lucky Punch sucht. Ich hoffe, der rote Boxer wartet auf die nächste Runde.“

wayfarer1501: „Ich hoffe, dass man die selbe Energie und Aggressivität wie gegen Salzburg auf den Platz bringen kann, vor allem mit dem Pressing auf die Abwehrlinie, dann bin ich guter Dinge. Die Roten werden sich einigeln, was uns ja oft nicht so liegt, siehe WAC. Aber wir sind im Flow, und das Energielevel passt nun auch. Freu mich auf ein Fußballfest, in dem wir zeigen, wer in Graz fan- und fußballtechnisch das Maß aller Dinge ist.“

Black-White1909: „Die Roten werden sich wieder mit 11 Mann im eigenen Sechzehner einigeln (was mittlerweile jeder Regionalligist kann) und uns nach dem Spiel erklären, wie super ebenbürtig sie waren. Je länger es 0:0 steht, desto schwieriger wird es. Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns leider viel schwerer als gegen mitspielende Bullen. Noch dazu ist es halt die aufgelegte Fußballgeschichte: Aufsteiger und null Siege im Derby gegen Meister und Tabellenführer, das zählt dann alles nichts bei einem passenden Spielverlauf nach Murphy’s Law. Hatten wir ja alles schon mit Handtoren, roten Karten nach 5 Minuten.“

SturmUndDrang: „Sportlich gehe ich von einem klaren Sieg aus. Erster gegen Letzten, Aufsteiger gegen Meister, Tabellenführer gegen Nachzügler. Klare Sache in meinen Augen. Wie eingangs erwähnt, hoffe ich auch auf ein friedliches Miteinander. Das Derby wird für viele Nicht-Kurvenabonnenten das erste große Derby. Ich werde zum ersten Mal mit meinem Buben zum Derby gehen. Der freut sich seit Wochen drauf. Und im Gegensatz zu manchen erwachsenen Fans hat er einen ordentlichen Zugang zum Stadtrivalen. Bisschen necken, bisschen sticheln, alles gut, aber am Ende des Tages spielt er mit seinem besten (roten) Freund abends auf der Playstation, lachend und gut gelaunt.“

Langer_42: „Mit den Roten wartet am Samstag weder ein sportlich anspruchsvoller Gegner, noch einer, der supporttechnisch dagegenhalten kann, sind sie ja in den Cup-Spielen schon nicht ebenbürtig gewesen. ‚Das Derby hat eigene Gesetze‘ – na jo eh. Selten habe ich einem Derby so entspannt, ja fast gleichgültig entgegengeschaut.“

Manu_Graz: „Wir, der klare Favorit, normal darf nichts anbrennen. Bin kein Fan von ‚Derby hat eigene Gesetze‘. Hat der Pokal auch. Ist aber wohl eher eine Mär und gleich wenig belegbar wie ‚der Ex-Spieler trifft immer gegen uns‘. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ein X sogar nehmen, wenn wir dann am Dienstag Lissabon schlagen… Da die Tradition gern fortgesetzt werden darf, dass gegen die Roten der eher ‚glücklose‘ Stürmer trifft, rechne ich mit Yardimci als Siegtorschützen.“

