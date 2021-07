Sturm-Fans: „Vor Salzburg müssen wir uns derzeit nicht verstecken“

Der SK Sturm Graz trifft zum Auftakt der neuen Saison auf den Vorjahresmeister aus Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der...

Der SK Sturm Graz trifft zum Auftakt der neuen Saison auf den Vorjahresmeister aus Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der Blackies vor dem Spiel gegen den Liga-Krösus erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

User1234: „Erwartungen gegen ein erneut verjüngtes RB Salzburg sind nicht wirklich hoch, aber alleine die Vorfreude ist riesig. Wobei die Chancen ohne Daka, Mwepu & Co wohl schon besser stehen, vor allem am Beginn der Saison.“

Jacobssen: „Aufgrund vom Erhalt alles Schlüsselspieler (außer Nemeth) und den punktuellen Verstärkungen sehe ich der Saison allgemein positiv entgegen. Salzburg hingegen ist wie eigentlich jede 2. Saison nach dem Umbruch eher einer Wundertüte gleichzusetzen. Da dauert es meistens bis in den Spätherbst hinein, bis die sich komplett gefunden haben, was nicht heißt, dass sie bis dahin leicht zu schlagen sein werden. Ich glaube ein Sieg ist hier durchaus möglich, alleine weil unsere Mannschaft schon ein Team ist, was bei Salzburg noch etwas dauern dürfte.“

SteirAIR: „Sehe da gute Chancen, dass wir was mitnehmen. Hab mir das Cupspiel der Salzburger angesehen, das war jetzt noch nicht wirklich berauschend was da gespielt wurde. Auch wenn die immer Favorit sind, verstecken brauchen wir uns derzeit auch nicht.“

Sohnemann: „Neuer Coach, viele Leistungsträger verloren. Gegen jede andere Mannschaft ginge ich von einem Sieg unter diesen Umständen aus. Salzburg geht aber immer stärker aus diesen Situationen hervor.“

Ozzarp: „Fast alles neu bei RBS – trotzdem gehen sie als Favorit ins Spiel. Ich hoffe, dass Wüthrich fit wird, ich denke mit unserer U21-Abwehr könnten wir Probleme kriegen, Salzburg hat gerade in der Offensive schon sehr viel Qualität und Geschwindigkeit. Da könnten wir auch mit Stankovic hinten drinnen Probleme kriegen und der fehlt dann auch im Spielaufbau vor der Abwehr. Unsere Jungs müssen voll motiviert ins Spiel gehen und vom ersten Moment an versuchen den jungen Salzburgern den Schneid abzukaufen und auch ordentlich in die Zweikämpfe gehen – körperlich sind wir seit letzter Saison auf jeden Fall an RBS näher herangerückt. Was Zählbares mitnehmen wäre natürlich ein Traum. Auch wenn es nur ein Punkt ist, aber jeder Punkt gegen Salzburg ist einer mehr, als mit dem man gerechnet hat.“

SturmUK: „Auch wenn ich wie die meisten finde, dass Schicker tolle Arbeit geleistet hat und ich mich nicht nur deswegen auf die neue Saison freue und optimistischer bin als vor dem Start der letzten, spielen wir trotzdem gegen die leider unangefochtene Nummer 1 in Österreich! An dem Tag wo wie wir gegen die ernsthaft Favorit sind, werde ich mir sicher ein paar Puntigamer aufmachen, außer wir sind auch ein Marketinggag oder Milliardärsverein geworden, dann supporte ich eh den Nachfolgeverein in der Gebietsliga!“

soulbro82: „Ich bin auch guter Hoffnung. Denke wir haben das bessere Kollektiv und den Vorteil schon mehr als ein Jahr zusammenzuspielen. Dennoch kanns natürlich passieren, dass dir ein Sesko durch die Decke geht.“

