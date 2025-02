Sturm-Fans vor WAC: „Das wird eine zache, eklige Partie!“

Sturm Graz bekommt es heute auswärts mit dem starken Wolfsberger AC zu tun, der mit einem 3:1 bei Rapid ideal in die Frühjahrssaison startete....

Sturm Graz bekommt es heute auswärts mit dem starken Wolfsberger AC zu tun, der mit einem 3:1 bei Rapid ideal in die Frühjahrssaison startete. Wir haben vor dem Spiel die Erwartungen und Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

lovehateheRo: „Nach dem Ergebnis der Wolfsberger wird wohl wieder die gute alte Doppelsechs ausgepackt werden.“

Vöslauer: „Hinspiel haben wir übrigens 0:3 verloren. In Graz. Logischerweise. Noch unter Ilzer/Schicker… das kann Warnung und Hoffnungsschimmer gleichzeitig sein, weil das Werkl ab Oktober dann plötzlich wie geschmiert lief.“

schwarzweißblau: „Wird sicher kein leichtes Spiel. WAC jetzt auch schon mit 5 Siegen in Folge, von der Anlage ähnlich wie die Austria mit Abwarten und schnell umschalten. Wir haben’s ja in Graz schon spüren dürfen. Da wird es wohl wieder einiges an Geduld brauchen. Auf der anderen Seite sind wir Doublesieger, Tabellenführer, haben zuletzt in der Champions League gewonnen und haben natürlich den besseren Kader. Wenn wir auch so auftreten und unsere Qualität auf den Platz bringen, dann werden’s drei Punkte. Wenn nicht, wird’s dementsprechend deutlich schwieriger.“

Sohnemann: „Ich hoffe, man nutzt die ganze Woche wirklich, um an den Problemen am Platz zu arbeiten. Wichtig wäre a) die defensive Kompaktheit wiederzufinden und b) eine Rückkehr zu einem System, in dem wirklich 2 Spitzen spielen. Vor allem die Abkehr vom System mit zwei Spitzen, dafür eine offensive Dreierreihe mit einem Stürmer in der Mitte hinter dem echten Stürmer, scheint der Mannschaft nicht zu liegen. Im Sturm hoffe ich auf ein verbessertes Zusammenspiel und auf einige Minuten für Grgic in der 2. Halbzeit. So wie sich der WAC gegen Rapid präsentiert hat, wäre ich im Moment wohl auch mit einem Punkt zufrieden.“

lovehateheRo: „Man darf auf jeden Fall nicht wieder hoch stehen und gleichzeitig kaum pressen. So hat es sich in den letzten 2 Spielen ergeben, dass der Gegner immer wieder leicht lange Bälle nach vorne spielen konnte, und unsere Innenverteidiger sehr oft 1-gegen-1-Laufduelle über das halbe Spielfeld gegen deren Stürmer machen mussten.“

quaiz: „Machen wir wieder solche Fehler wie gegen die Austria werden wir nichts aus Wolfsberg mitnehmen. Pressen die Außenverteidiger wieder blind bis zum gegnerischen Sechzehner wird’s bitter. Die Doppelsechs und das sture Festhalten daran, obwohl es nicht funktioniert hat bereitet mir auch Sorgen. Der WAC spielt auch mit einer Art Fünferkette und steht hinten sehr gut. Dazu haben’s vorne Leute die wissen wo das Tor steht. Man darf gespannt sein ob Säumel was einfällt oder ob wir taktisch wieder eher unklug spielen wie zuletzt.“

Jaisinho: „Wenn wir dort gewinnen wären das wirkliche „Big Points“, zumal ich davon ausgehe, dass die Austria im Derby nicht gewinnen wird (und ja, für mich es es aufgelegt, dass ausgerechnet Rapid die „Ungeschlagen-Serie“ killen wird).“

Exilsteirer: „Sieg wär toll, aber gegen einen starken WAC braucht’s dazu eine Leistungssteigerung und sicher auch ein wenig Spielglück bzw. einen günstigen Spielverlauf.“

Langer_42: „Vor allem bei Eckbällen sind sie mit Piesinger (der als Sechser seinen zweiten Frühling in Wolfsberg erlebt) und Wimmer/Baumgartner in der Luft sehr sehr dominant – gepaart mit unseren schwachen Standards im Moment.. glaub ich eher dass nix geht. Wenn sie im Zentrum dicht machen, heißt dass, dass Lavalee und Malic auf außen umso stärker sein müssen – kurzum: Das wird eine eklige und zache Partie.“

Schönaugürtel Mario: „Ich denke wir sollten wieder mit Doppelspitze spielen. Gefällt mir als Zuseher besser und hat über Jahre unter Ilzer funktioniert. Der WAC hat eine gute Mannschaft, in Graz haben sie uns 3:0 besiegt. Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen und unsere Burschen werden sicher voll da sein. Für die Titelchance wären drei Punkte diesmal doppelt wichtig, da ja das Wiener Derby ansteht und wir uns eventuell ein bisschen absetzen könnten.“

Vuibrett: „Wird fix keine einfache Partie. Dass der WAC ganz genau weiß, wie man gegen uns spielt haben sie eh erst in der letzten Partie gezeigt. Außerdem sind sie auch stark drauf. Das Gute ist aber, dass das bei uns sicher auch jeder so sehen wird, nach den bisherigen Ergebnissen. Und genau deswegen werden wir das gewinnen.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.