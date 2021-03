Sturm-Fans: „Weiterer Last-Minute-Sieg zeugt von großer Moral“

Der SK Sturm gewann gestern das Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria mit 2:1 und stieß die Violetten damit ins untere Playoff. Nachdem wir die...

Der SK Sturm gewann gestern das Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria mit 2:1 und stieß die Violetten damit ins untere Playoff. Nachdem wir die Kommentare der Austria-Fans ansahen, wollen wir uns nun den Kommentaren der Sturm-Anhänger widmen. Alle Meinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

OoK_PS: „Der Sieg täuscht hoffentlich nicht über die wiederholt schwache Leistung hinweg. Im Frühjahr ist das in den meisten Spielen offensiv sehr dünn, das war im Herbst alles wesentlich konkreter und gefährlicher. Kuen und Balaj mit komplett unterirdischen Auftritten. Ersterer kann es besser, den Abgang des Letzteren kann ich hingegen gar nicht erwarten. Für das obere Playpoff wird es einige gewaltige Steigerung brauchen…“

Schönaugürtel Mario: „Souveräner Pflichtsieg gegen eine erwartet schwache Austria.“

Chr1s: „Ich muss jetzt aber ein Zugeständnis machen. Werde zwar kein großer Fan von Friese mehr aber der ist weit stärker als Balaj. Für was man dem noch Spielzeit gibt ist für mich ein Rätsel. Ich hoffe man lässt sich von dem Sieg nicht blenden und analysiert genau, was alles ab dem Überzahl-Spiel nicht stimmte. Es wirkte ja wirklich so als hätten wir die Hose voll.“

plieschn: Was für ein Kick, das Niveau war echt schlecht, muss man sagen. Am Ende völlig verdient gewonnen, wenn man hier aber mit weniger als drei Punkten rausgegangen wäre, wäre es wirklich bitter gewesen. Chancen waren da um drei Spiele zu gewinnen. Schön auch, dass am Ende die vielfach gescholtenen Friese und Balaj entscheidend an den beiden Treffern mitgewirkt haben.“

sanktpetri: „Ich würde diese Partie unsererseits nicht schlechtreden. 28:8 Schüsse Richtung Tor, 6:3 aufs Tor, 60:40 Ballbesitz, 396:223 angekommene Pässe. Damit sowas auch optisch gut ausschaut, muss der Gegner halt auch was dazu beitragen. Die haben außer in den ersten Minuten halt nur auf unsere Fehler gewartet, absolut nichts riskiert.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

StunningSteve: „Puhh, stolz braucht man auf die Leistung heute nicht sein. War der gleiche schlechte Kick wie in Wattens, nix draus gelernt. Am meisten ärgert mich wie fährlässig man die angebotenen Räumen nach der Roten umgegangen ist, da hat da absolute Siegeswille gefehlt. Können wie richtig froh sein, dass wir das Eiertor irgendwie einigwurschtl haben.“

SW-Seebacher: „Grundsätzlich darf das niemals so knapp werden, aber drittes Last-Minute-Tor im Frühjahr zeugt von Moral. Trotzdem bitte daraus lernen und direkt früher den richtigen Einsatz zeigen…“

Sportklub: „Fand Ljubic und Yeboah sehr schwach heute. Die Abschlüsse von Kuen haarsträubend wie auch zumindest ein paar seiner Standards, aber gefühlt war er an den meisten Offensivaktionen beteiligt und er war sehr aktiv. Balaj sein Auftritt lässt einen nachdenklich zurück, zwei tolle Chancen innerhalb von 10 Minuten, aber sonst komplett von der Rolle. Fürchterliches Foul an Ingolitsch. Da konnte man kaum hinschauen. Gute Besserung.“

Auslandschwoazer: „Der Mannschaft den fehlenden Willen im Frühjahr zu unterstellen sehe ich auch als falsch an, wenn man bedenkt, dass man 7 Punkte im Frühjahr kurz vor Schluss bzw. in der Nachspielzeit gemacht hat, gegen Salzburg stark gespielt und gewonnen hat und in Wolfsberg gefühlt 80 min in Unterzahl ein X rausgeholt hat. Sturm fehlt nicht die Leidenschaft, sondern meiner Meinung die Lockerheit und das Selbstverständnis, dass man den Ball jetzt reindrückt.“

Vuibrett: „Was man echt mal erwähnen muss, ist das große Herz, das man zurzeit auf den Platz bringt. Man gibt sich nicht auf und versucht immer, auch bis spät in die Schlussphase, das beste heraus zu holen, was in dieser Liga auch oft reicht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:1-Sieg des SK Sturm gegen die Wiener Austria.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!