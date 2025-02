Sturm-Fans: „Wichtiger Sieg, Leistungssteigerung erkennbar“

Der SK Sturm feierte nach drei Pflichtspielen ohne Sieg endlich wieder einen vollen Erfolg und gewann das Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz mit...

Der SK Sturm feierte nach drei Pflichtspielen ohne Sieg endlich wieder einen vollen Erfolg und gewann das Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 2:1. Die Fans sind in erster Linie mit der ersten Halbzeit zufrieden, denn der größte Kritikpunkt lautet, dass man in den letzten 20 bis 30 Minuten deutlich nachließ. Wir wollen uns ansehen was die Fans sagen, alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schwarzweißblau: „Klassische Ilzer-Partie, eigentlich müssten sich alle Säumel-Kritiker freuen. Mit Raute, gut gestartet, gutes Pressing, gute Chancenverwertung. Mit dem 2:0 dann wie so oft grundlos zurückgeschalten und passiv geworden, gute Umschaltmöglichkeiten schlecht ausgespielt. Dann logischerweise das Gegentor gefressen und zu spät gewechselt – aber wenigstens nicht mehr viel gezittert. Das sah in Linz bei der ersten Partie ja ganz anders aus. Extrem wichtiger und vor allem verdienter Sieg, extrem wichtige drei Punkte. Gut fürs Selbstvertrauen, Schritt in die richtige Richtung. Weiter!“

SchwoazaPeter: „Erste Halbzeit ganz ok. In der zweiten Halbzeit aus den vielen Räumen viel zu wenig gemacht. Offensiv haben wir definitiv ein Problem.“

OoK_PS: „Gottseidank, die drei Punkte sind sehr wichtig. Über die gesamten 90 Minuten war die Leistung trotzdem eher überschaubar, damit wird man im oberen Playoff nicht allzu erfolgreich sein. BWL war ja wirklich kein beeindruckender Gegner.“

zwinkinho: „Wichtiger Sieg – auf der ersten Halbzeit kann man aufbauen. Man muss definitiv an der Chancenerarbeitung aus dem Spiel sowie an den Standards arbeiten. Jürgen Säumel muss am Ingame-Coaching arbeiten und einfach früher wechseln – wild war das.“

quaiz: „Ich gehe mal davon aus, dass unsere derzeitige Stärke eher die zweite Hälfte widerspiegelt. Erste war, wie es aussieht, ein Ausrutscher oder eine kurzzeitige Reaktion.“

Exilsteirer: „Erste Hälfte in Ordnung. Nicht perfekt, aber der Wille und die Intensität waren da. Dadurch, dass wir zwei echte Außenverteidiger hatten, plus Raute, ging offensiv deutlich mehr. Ab der 60. dann wieder gefährlich passiv. Ab der 75. haben Jon und Karic rumgefuchtelt, ausgewechselt werden zu wollen. Dann der Anschlusstreffer, dann erst die Wechsel – das kann man hinterfragen.“

steirerbua: „Die drei Punkte nimmt man natürlich gerne mit. Aber berauschend war’s in Halbzeit zwei auf keinen Fall.“

Schönaugürtel Mario: „Erste Halbzeit war stark und die richtige Antwort auf das WAC-Spiel. Zweite Halbzeit haben schon wieder ein paar Prozent Konzentration und Feuer gefehlt, weil man mit dem 2:0 auf der sicheren Seite war. Daran müssen wir als Titelkandidat arbeiten. Alles in allem ein wichtiger Sieg und ein guter Schritt in die richtige Richtung.“

GrazTiefschwarz: „Puh, der Sieg fühlt sich gar nicht mal so gut an. Wieso stellt man die letzten 20 bis 30 Minuten komplett auf passives Hintendrinstehen um und macht sich damit beinahe eine bis dahin grundsolide Leistung zunichte? Das kann doch niemals Vorgabe des Trainers sein. Bin ich naiv?“

Chr1s: „Auch wenn die letzten 20 Minuten ein bisschen ernüchternd waren, bin ich fürs Erste nicht unzufrieden. Da war schon wieder vieles dabei, was uns auszeichnet. Man merkt, dass uns etwas der Flow fehlt.“

paytv23: „Mit dem Ergebnis und dem Auftritt kann man sehr zufrieden sein. Gute Gesamtleistung und kräfteraubend. Ankreiden kann man, dass der dritte Treffer nicht gelungen ist, um den Sack zuzumachen. Sobald man ein wenig nachlässt, kommt der Gegner auf. Auf die Schwoazen!“

plieschn: „Über das ganze Spiel betrachtet eine gute Leistung, man macht es sich manchmal selbst zu schwer, heute hat es zum Glück keinen Unterschied gemacht. Schade, dass der Schuss von Camara nur an die Stange ging, war schön herausgespielt und auch stark abgeschlossen. Der nächste ist dann wieder drin. Wichtiger Sieg auch für das Selbstbewusstsein, die Runde ist jetzt schon hervorragend für uns gelaufen, das 17:00-Uhr-Spiel für unsere Situation relativ gleichgültig. Über 14.000 Zuseher im Stadion ist in Anbetracht des Sonntag-14:30-Termins und der extremen Kälte auch eine tolle Zahl!“

BlackBlood09: „Wichtiger Sieg, Leistungssteigerung erkennbar, brav gespielt, Tabellenführer, ein schöner Sonntag! Horvat hat mir heute sehr getaugt.“

