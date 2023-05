Sturm-Fans: „Wird spannend, wer für die Tore sorgen wird…“

Der SK Sturm Graz steht am Sonntag im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt vor einem Pflichtsieg. Da Emegha gesperrt und Ajeti verletzt ist, wird es...

Der SK Sturm Graz steht am Sonntag im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt vor einem Pflichtsieg. Da Emegha gesperrt und Ajeti verletzt ist, wird es aber spannend werden, wer bei den Grazern für die Tore sorgen wird. Wir haben die Meinungen der Sturm-Fans vor dem Spiel aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community zusammengefasst.

themanwhowasntthere: „Bin gespannt, ob Teixeira aus seinem Formtief herausfindet und eventuell sogar sein erstes Tor für Sturm erzielen kann und vielleicht hat ja Wimmer ausnahmsweise mal nicht, wie gefühlt immer gegen uns, einen Sterntag.“

paytv23: „Selbstläufer wird Klagenfurt aber keiner, hat man z.B. in der 19. Runde gesehen. Auch dem LASK haben sie Punkte abgerungen. Ein Wundertütenteam, bei dem es von Vorteil ist, wenn man das erste Tor macht.“

SchwoazaSteira92: „Texeira und vorallem Hierländer müssen aufpassen. Bei der nächsten Gelben Karte ist man gesperrt. Wäre gegen RB kontraproduktiv.“

Schönaugürtel Mario: „Klagenfurt hat sich schon zu oft als unangenehmer Gegner erwiesen. Da müssen wir uns noch steigern im Vergleich zum Austria-Spiel, um die drei Punkte auch sicher einzusacken. […] Gegen Klagenfurt zuhause waren wir ja chancenmäßig klar überlegen, als wir verloren haben. Das kann dir dann schon passieren, wenn du das Spiel nur teilweise und nicht über 90 Minuten kontrollierst. Ich hoffe einfach die Euphorie beflügelt die Mannschaft um nochmal einen Tick zuzulegen, aktiver zu sein und nichts zuzulassen.“

TraunseeSchwoaza: „Ich hab irgendwie auch das Gefühl, dass es eine zache Partie wird. Ohne Emegha, der einfach aus wenig so viel rausholt, könnte das schon ein Geduldsspiel werden. Die Kärntner werden wieder tief stehen und alles wegverteidigen. Also wird’s auf unsere Kreativabteilung ankommen, ob die einen sehr guten oder nur einen guten Tag haben. Könnte mir Horvat statt Hierländer in der Startelf vorstellen, Böving statt Emegha. Damit hätten wir das kreative Maximum am Feld.“

steinzeit: „Egal wie, es müssen drei Punkte her! Mit diesem 3er wäre einmal der Vize abgesichert und ein „Showdown“ in Salzburg kann kommen. Kiteishvili, Horvat, Prass, Sarkaria und Teixeira (der sollte jetzt „explodieren“) garantieren eine spielerische Überlegenheit und alle haben das nötige technische Vermögen tief stehende Mannschaften „auszuspielen“.“

RasmusHojlund: „Würde Hierländer mal eine Pause geben, vor allem denke ich dass man gegen dieses Bollwerk wieder die volle Kreativität brauchen würde, würde stattdessen Horvat aufstellen.“

Swnö13: „Also ich bin der Meinung, dass Hierländer wenn er fit ist, fix spielen soll. Man hat es ja schon oft gesehen (z.B. beim LASK-Spiel), dass wir nach seiner Auswechslung deutlich instabiler wurden. Hierländer wird glaube ich etwas unterschätzt, ist aber mit Sicherheit einer der Wichtigsten am Platz meiner Meinung nach.“

Igrad94: „Das wird vor allem psychisch eine Herausforderung. Du spielst gegen die schwächste Mannschaft im oberen Playoff und MUSST gewinnen, während parallel Salzburg wohl schon die Meisterschaft entscheiden könnte. Die ganze Liga schaut auf das Spiel und mit Klagenfurt kommt eine extrem unangenehme Mannschaft (was wir bereits feststellen mussten) nach Graz, die absolut nichts zu verlieren hat. Das Spiel wird im Kopf entschieden. Wenn wir 100% auf den Platz bekommen, holen wir die drei Punkte.“

00high5: „Würde gerne Horvat wieder von Beginn an sehen. Stürmen werden, denke ich, Sarkaria und Teixeira, dem würde ein Tor sehr gut tun.“

wama: „Nach dem bereits 8. Auswärtssieg in dieser Saison gegen die Austria, die aus 4 Partien keinen einzigen Punkt gegen uns erobern konnte, einer Gesamtbilanz von 9 Siegen, 0 Untentschieden und 3 Niederlagen aus den 12 Spielen seit der Winterpause, insgesamt bislang bereits 60 geholten Punkten in dieser Saison aus 28 Spielen(Punkteschnitt somit 2,14), gehts 4 Runden vor Schluss am Sonntag daheim gegen die Klagenfurter Austria, bevor Salzburg, danach Rapid auswärts folgen, der Lask in der letzten Runde nach Graz kommt. Mit 5 Punkten Vorsprung auf den Lask, der am Sonntag die Salzburger zu Besuch hat, die wiederum 3 Punkte vor uns liegen, ists wieder einmal ein richtungsweisendes Spiel. Schaffen wir es diesmal besser als beim letzten Heimspiel Ende Feber gegen die Kärntner, das ja recht unlucky 1-2 verloren ging, deren einsatzfreudiges und kompaktes Defensivspiel auszuhebeln? Mit Emegha(gelbgesperrt) fehlt uns vorne natürlich ein absoluter Unruheherd, der seine Gegenspieler so richtig müde läuft, dazu fällt Borko verletzt aus. Sollte aber beim heuer qualitativ so guten Kader kein entscheidendes Problem sein, bin dennoch gespannt, wer diesmal ganz vorne für die Tore sorgen soll, nachdem ja auch Ajeti(verletzt) nicht spielen wird, Teixeira bisher noch nie getroffen hat.“

