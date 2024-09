Sturm-Fans: „Zwei verschenkte Punkte, wenn man ehrlich ist“

Der SK Sturm lag gegen die Wiener Austria beim gestrigen Bundesliga-Nachtragsspiel bereits mit zwei Toren Vorsprung in Führung, gab das Spiel allerdings nach zwei...

Der SK Sturm lag gegen die Wiener Austria beim gestrigen Bundesliga-Nachtragsspiel bereits mit zwei Toren Vorsprung in Führung, gab das Spiel allerdings nach zwei Ausschlüssen aus der Hand. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zu diesem kuriosen Spielverlauf und der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier könnt ihr euch zudem die Kommentare der Austria-Fans ansehen.

Chr1s: „Zum Spiel will ich nicht großartig was sagen. Bis zu den Ausschlüssen die klar bessere Mannschaft. Danach haben die restlichen acht Feldspieler extrem brav gekämpft und zumindest ein X geholt. Da bin ich schon stolz auf die Burschen. Zu Jatta keine Worte. Ihn komplett zu streichen ist natürlich übertrieben aber zumindest bis Winter will ich ihn bei der Kampfmannschaft eigentlich nicht mehr sehen – wenn sich keiner verletzt.“

wayfarer1501: „Bis zu den Ausschlüssen das beste Spiel unsererseits in dieser Saison.“

Kernölbauer: „Puh. Also die letzten 15 Minuten haben mich wahrscheinlich einige Jahre Lebenszeit gekostet. Man darf nur hoffen, dass die Mannschaft die positive Energie aus der ersten Halbzeit mitnehmen kann.“

Argu: „In den Worten eines guten Freundes: „Des war jetzt gar ned amal so intelligent.““

schwarzweißblau: „Die Kombination aus keiner roten Karte für Barry und der lächerlichen Gelb-Roten für Karic hat das Spiel gedreht. Gepaart mit viel Dummheit von uns und auch unserer eingefrorenen Bank, die ewig nicht reagiert hat. Komplett unnötig, auf allen Ebenen.“

Schönaugürtel Mario: „Natürlich war das nicht, besonders vom Altmann. Da waren schon strittige Entscheidungen dabei und er wird selbst auch nicht zufrieden sein. Nur wenn du ein souveränes 2:0 nach einer starken Leistung dann mit zwei Roten und zwei Gegentoren zu Ende spielst, muss man selbst auch was besser machen.“

lovehateheRo: „Man könnte meinen, dass man als Spieler ein ganz klein bisserl intelligent agieren könnte, wenn man eh schon zu zehnt ist. Oder man könnte sich so aufführen wie Jatta…Bei Böving hat man heute gut gesehen, dass er sich mit Platz vor sich viel wohler fühlt. Wann immer er von weiter hinten oder von der Seite aufgezogen ist, hat das sehr gut ausgesehen. Wenn er regelmäßig im Strafraum auftaucht, dann ist er zu weit vorne aufgestellt. “

MrColl: „Wir spielen halt am Samstag schon wieder und Kräfte haben wir heute eher nicht geschont. Zwei verschenkte Punkte, wenn man ehrlich ist am Ende zwar muss man froh sein noch einen Punkt zu haben, aber ja einfach selbst schuld bzw. die Dummheit von Jatta – das ärgert mich am meisten heute.“

paytv23: „Am Ende muss man sagen unverdient zwei Punkte verloren, aufgrund eines gebefreudigen Schiris. Positiv war der Gesamtauftritt zu sehen. Mit Vollbesetzung wären die Austrianer wohl mit 0:4 nach Hause gegangen. In der ersten Hälfte hatte man das Spiel gänzlich unter Kontrolle.“

schwarzweißblau: „Wie man´s dreht und wendet – Altmann hat das Spiel komplett auf den Kopf gestellt und gedreht. Entweder Barry muss fliegen, oder Barry kriegt – warum auch immer – nur dunkelgelb und dafür Karic mit 2 solchen Aktionen auch nicht gelb-rot. Beides geht nicht – höchstens man hat keine Linie, pfeift auf der einen Seite plötzlich kleinlicher als auf der anderen. So und so ein No-Go – weil er sich damit einfach massiv ins Spiel eingemischt hat.“

Sturmgewitter: „Das Spiel hat mich mehr Nerven gekostet, als die Klatsche gegen PSV. Gratulation an Gazi, Geyer & Stanko. Spieler des Spieles, in der Reihenfolge für mich. Yalcouyé für mich ab heute Fixstarter…!

