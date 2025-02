Sturm Graz sichert sich 17-jähriges Toptalent aus Bielefeld

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Daniel Sumbu bekannt. Der 17-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung aus der dritten deutschen Bundesliga...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Daniel Sumbu bekannt. Der 17-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung aus der dritten deutschen Bundesliga von Arminia Bielefeld nach Graz, wo er einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Der Angolaner Sumbu kam 2023 aus Lippstadt in die Jugend Bielefelds, in der aktuellen Saison verbuchte er in sechs Einsätzen für die Profis ein Tor und ein Assist sowie fünf Tore und ein Assist in der DFB-U19-Nachwuchsliga.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen:

„Daniel Sumbu ist ein sehr junger, aber hochveranlagter Spieler mit enormem Potential, der bereits seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball gegangen ist. Es ist Teil unserer Philosophie, genau solche Talente nach Graz zu holen, über das optimale Sprungbrett Sturm II zu entwickeln und an unsere Art des Fußballs zu gewöhnen. Daniel bringt – vor allem für sein junges Alter – enorme Körperlichkeit sowie sehr gutes Tempo mit. Er wird die nötige Zeit bekommen, sich zu entwickeln, dann bin ich davon überzeugt, dass wir in Zukunft viel Freude mit ihm haben werden.“

Daniel Sumbu meint:

„Sturm Graz ist ein Topverein in Österreich, der auch bekannt dafür ist, jungen Spielern die Chance zu geben, sich auf hohem Niveau zu etablieren. Deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein und jeden Tag alles dafür zu geben, um mich zu verbessern und zu entwickeln.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )