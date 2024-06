Sturm Graz steht vor der Verpflichtung von Linksverteidiger Karic

Der SK Sturm Graz steht vor der Verpflichtung von Emir Karic. Der Austro-Bosnier, der zuletzt mit Darmstadt aus der deutschen Bundesliga abstieg, ist ablösefrei...

Der SK Sturm Graz steht vor der Verpflichtung von Emir Karic. Der Austro-Bosnier, der zuletzt mit Darmstadt aus der deutschen Bundesliga abstieg, ist ablösefrei zu haben und Sturm hat Handlungsbedarf auf der Linksverteidigerposition.

Zunächst war vom Interesse Rapids an Karic zu lesen. Lange Zeit hing ein wenig in der Luft, ob der etatmäßige Rechtsverteidiger der Grün-Weißen, Jonas Auer, beim Klub bleiben würde. Bei ihm stehen die Zeichen nun aber auf Verbleib. Anstelle des zweiten Mannes für diese Position wird der SK Rapid Benjamin Böckle aus Düsseldorf holen. Hier soll die Unterschrift aber nur noch Formsache sein.

Allerdings wäre Karic den Grün-Weißen wohl ohnehin zu teuer gewesen. Das Gehalt des 27-Jährigen hätte den Rahmen der Hütteldorfer gesprengt, auch weil Rapid nicht der einzige österreichische Klub war, der um Karic mitbot.

Sturm braucht Schnegg-Ersatz

Nun ist also auch noch Sturm Graz ins Rennen um Karic eingestiegen und dürfte schlussendlich den Zuschlag kriegen. Bisher galt Manuel Pfeifer von Hartberg als aussichtsreichster Kandidat für Sturms linke Abwehrseite, allerdings riefen die Oststeirer eine Ablöseforderung in Millionenhöhe aus, die unverhältnismäßig erschien.

Sturm benötigt für seine Champions-League-Saison aber zumindest einen Linksverteidiger, weil David Schnegg vor einem Wechsel in die USA steht. Der Belgier Dimitri Lavelee spielte die Position allerdings bei insgesamt zehn Gelegenheiten ebenfalls stark, weshalb man bereits eine interne Abfederung hat. Karic sollte mit seiner (Bundesliga-)Erfahrung aber eine Facette mitbringen, die Sturm für die lange Saison benötigen wird.

Dritte Österreich-Station für Karic

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Transfer nur noch Formsache sein. Für Karic wäre Sturm in Österreich die dritte Profistation nach Altach und dem LASK. Im Nachwuchs kickte der Linksverteidiger zudem für Red Bull Salzburg bzw. in Liefering. Für die Darmstädter kam Karic zuletzt in drei Jahren auf vier Tore und drei Assists in 85 Spielen und schaffte mit den Darmstädtern 2023 den Bundesligaaufstieg.

Zuletzt stand Karic auch in den Schlagzeilen, weil er einen Verbandswechsel vollzog: Im Nachwuchs kickte er noch für ÖFB-Auswahlen, künftig will er sich aber – wie sein möglicherweise baldiger Teamkollege Jusuf Gazibegovic – in die bosnische A-Nationalelf spielen.