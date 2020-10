Sturm holt Nemeth als Geyrhofer-Ersatz, Rapid-Gegner verleiht Toptalent an Hertha BSC

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

David Bumberger

IV, 21, AUT | FC Juniors OÖ – > SC Rheindorf Altach

Nach dem Transfer von Philipp Schmiedl nach Dänemark rüstet der aktuelle Tabellenletzte aus Altach nochmal die Defensive nach. Der 185cm große Innenverteidiger David Bumberger kommt vom FC Juniors OÖ, wo er in den letzten drei Jahren Stammspieler war, allerdings nicht den Sprung zum LASK schaffte. Der 21-Jährige ist damit neben Netzer, Dabanli und Zwischenbrugger der vierte Innenverteidiger bei den Altachern. Da Zwischenbrugger aber immer wieder im defensiven Mittelfeld gebraucht wird, ist die Chance Bumbergers auf Bundesligaeinsätze durchaus gegeben.

Kilian Ludewig

RV, 20, GER | Red Bull Salzburg – > FC Schalke 04

Vor zwei Jahren übersiedelte der deutsche Junioren-Nationalspieler Kilian Ludewig von Leipzig nach Salzburg. Der Rechtsverteidiger kam allerdings nur beim FC Liefering zu Einsätzen und war zuletzt zehn Monate an den FC Barnsley verliehen, wo er ebenfalls weitgehend Stammspieler war. Nun wechselt der 20-Jährige vorerst für eine Saison in die deutsche Bundesliga und schließt sich Krisenklub Schalke 04 an. In Gelsenkirchen betonte man, mit Ludewig vor allem einen Mentalitätsspieler zu holen, der die Knappen giftiger machen soll. Nach Ende des Leihvertrags hat Ludewig noch ein Jahr Vertrag in Salzburg.

David Nemeth

IV, 19, AUT | FSV Mainz 05 II – > SK Sturm Graz

Im Sommer wechselte der Ex-Mattersburger David Nemeth ablösefrei nach Mainz, wo er vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant war. Im Zuge seines bis Sommer 2024 laufenden Vertrags sollte Nemeth langsam an die erste Mannschaft der Mainzer herangeführt werden. Bisher kam er zweimal in der Regionalliga zum Einsatz, aber das war’s auch schon – vorerst – wieder mit Fußball in Deutschland. Nemeth kehrt leihweise für ein Jahr nach Österreich zurück und unterschreibt beim SK Sturm Graz. Der 191cm große Verteidiger kommt als Vertretung für Niklas Geyrhofer, der mit einem Bänderriss im Sprunggelenk monatelang fehlen wird. Nemeth war zuvor auch als möglicher, leihweiser Neuzugang bei Rapid und der Wiener Austria im Gespräch. Eine Kaufoption auf den Youngster hält der SK Sturm Graz nicht.

Matteo Guendouzi

ZM, 21, FRA | Arsenal FC – > Hertha BSC

Mit dem französischen U21-Teamspieler Matteo Guendouzi wird es der SK Rapid in der Europa League nicht zu tun bekommen. Der marokkanisch-stämmige Franzose wechselt leihweise von Arsenal zu Hertha BSC und soll dort etwas mehr Spielpraxis bekommen als in der Premier League. Guendouzi steht seit zwei Jahren bei Arsenal unter Vertrag, bestritt dort auch stolze 82 Pflichtspiele, kam aber nach einer im Juni erlittenen Verletzung zu keinen Einsätzen mehr. Um die Praxis schneller wiederzuerlangen, entschied sich Arsenal also für eine Leihe des großen Talents, der bei den Gunners noch Vertrag bis 2022 hat. Die Leihgebühr kostete die Berliner vier Millionen Euro, eine Kaufoption hält man allerdings nicht auf den umsichtigen und kampfkräftigen zentralen Mittelfeldspieler.