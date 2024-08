Sturm-Mittelfeldspieler Prass wird zur TSG Hoffenheim wechseln

Laut Medienberichten steht ein Wechsel von Sturm-Mittelfeldspieler Alexander Prass zur TSG Hoffenheim bevor. Prass, der gestern bei der 0:1-Niederlage gegen den SK Rapid fehlte., könnte noch heute zum deutschen Bundesligisten wechseln.

Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, dass die Grazer zwischen elf und zwölf Millionen Euro für den Mittelfeldspieler kassieren werden:

🚨🔵 Excl | DONE DEAL: Alexander #Prass will join TSG Hoffenheim with immediate effect ✔️

23 y/o left back/midfielder will undergo his medical today. Transfer fee: €11-12m with add-ons included. Contract at least until 2028 for the Austrian international.

Prass will leave… pic.twitter.com/N0DYz5RXcc

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 5, 2024