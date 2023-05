Sturms Prass nun auch im Visier von Ismael-Klub Watford

Sturm-Star Alexander Prass ist in der Fußballwelt weiterhin heiß begehrt. Jetzt soll sich auch der englische Zweitligist Watford für den 21-jährigen Linksfuß interessieren. Die...

Sturm-Star Alexander Prass ist in der Fußballwelt weiterhin heiß begehrt. Jetzt soll sich auch der englische Zweitligist Watford für den 21-jährigen Linksfuß interessieren.

Die „Hornets“ waren längere Zeit ein Fixpunkt in der englischen Premier League, spielen mittlerweile aber wieder zweitklassig, nachdem sie im vergangenen Sommer aus der höchsten Spielklasse abstiegen. Die Mannschaft wird ab der neuen Saison von Ex-LASK-Coach Valerien Ismael betreut werden und hat natürlich Aufstiegsambitionen in die Premier League.

Die gerade abgelaufene Saison verlief für Watford alles andere als zufriedenstellend. In der Championship wurde man nur Elfter, war am Ende sechs Punkte von den Aufstiegsplayoffs entfernt. Schuld daran war vor allem eine schwache zweite Saisonhälfte: Kurz nach dem Jahreswechsel war Watford noch Dritter gewesen.

Prass zog in den letzten Monaten das Interesse zahlreicher Top-Klubs auf sich: Neben einigen deutschen Bundesligisten soll sogar Inter Mailand Interesse am gebürtigen Oberösterreicher gezeigt haben. Sein Manager Max Hagmayr betonte aber, dass man bei Prass keinerlei Stress hat und so wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers im vergangenen Sommer sogar noch bis 2025 verlängert.

Mit dem 21-Jährigen kann Sturm Graz also noch ordentlich Gewinn machen. Die Leistungen von Alexander Prass sprechen noch mehr für ihn, als seine Statistiken: In der laufenden Saison brachte er es in 42 Spielen auf zwei Tore und zehn Assists. Vor allem im Einfädeln von Toren und auch im Spiel gegen den Ball avancierte Prass allerdings zuletzt zu einem außerordentlich wichtigen Spieler für Sturm Graz.

Über das Interesse Watfords schreibt mittlerweile neben einigen englischen Medien und Fanblogs auch die Kronen Zeitung.