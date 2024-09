Sturms Sommertransferzeit: Zusammenfassung aus der Sicht eines Fans

Wir haben heute bereits in einem anderen Artikel zusammengefasst, wie die breite Masse der Sturm-Fans die Sommertransferzeit ihres Klubs bewertet. Nun haben wir im...

Wir haben heute bereits in einem anderen Artikel zusammengefasst, wie die breite Masse der Sturm-Fans die Sommertransferzeit ihres Klubs bewertet. Nun haben wir im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eine weitere, ausgezeichnete Zusammenfassung gefunden, die wir mit euch teilen wollen.

Der User „JoggaBonito“ fasste die Transferzeit des Meisters im Detail zusammen. Hier lest ihr seine Einschätzung:

Nachdem die Transferzeit prinzipiell vorbei ist und nur mehr die Sarkaria-Thematik im Raum steht, möchte ich mal ein Fazit ziehen. Vorweg, jegliche Einschätzung zu Neuzugängen ist zum jetzigen Zeitpunkt unseriös, richtig bewerten wird man diese Transferzeit erst im Winter bzw. nach der Saison können. Weil ich aber nicht für Seriosität stehe mach ich es trotzdem.

Abgänge

Prass: Königstransfer um die 10 Millionen. Braucht man nicht viel sagen, außer TOP. für Prass persönlich hätte ich mir einen anderen Verein gewünscht, aber soll so sein.

Fuseini: Die erfolgreiche Leihe im Frühjahr hat sich komplett ausgezahlt, angeblich um die zwei Millionen zu Saint-Gilloise gewechselt und scheint auch dort zu funktionieren. Vor einem Jahr so nicht erwartbar, bei uns wäre es trotzdem schwierig gewesen für ihn, deshalb ebenfalls: TOP

Schnegg: Die Liebe hat gerufen und uns um die 1,8 Millionen in die Kassen gespült (hätte ich nie erwartet), viel gescholten, trotzdem immer verlässlich und ein Teil einer legendären Mannschaft, ich bleib dabei: TOP

Affengruber: Unser „Pokerchamp“. Ablösefrei einen Stammspieler verlieren tut immer weh, wenn der dann aus der Situation auch noch so wenig macht, war’s für alle eine Niederlage, deshalb ganz klar: FLOP

Dante: Leihe mit Kaufoption nach Portugal und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde man hätte sich den Karic-Transfer sparen können und Dante behalten. Ilzer und Schicker dürften auf Dante aber nicht vertrauen und er will Spielzeit. Urteil: Naja

Wlodarczyk: Leihe mit Kaufpflicht nach Salernitana. Keine Ahnung wie hoch die Kaufpflicht wirklich ist und wie die Bedingungen sind, aber bei uns hat er nicht ins System gepasst und auch nach gutem Start wenig Leistung und Entwicklung gezeigt. Hätte da auch keine Chance gesehen, dass das bei uns noch etwas wird, wenn man sich gute Konditionen ausgehandelt hat ein solider Transfer, weil nötig.

Kronberger, Demaku, Maric: Spieler, die wir nicht mehr benötigt haben, woanders untergebracht. Vielleicht kleine Beträge zur Entschädigung bekommen und Spieler von der Gehaltsliste bekommen.

Zugänge

Biereth: Unser Toptransfer, hat im Frühjahr einen wichtigen Beitrag zum Double geleistet und konnte unerwartet fix verpflichtet werden. War teuer, wird uns aber vermutlich auch noch genug einbringen. Auch zum Saisonstart schon gut getroffen auch wenn er noch nicht bei 100% ist. Man kann nicht viel sagen außer: Schicker Masterclass.

Aiwu: Um ca. 1,6 Millionen geholt und für mich eine absolute Verstärkung und ein Upgrade zu Affengruber. Wird hier noch teilweise diskutiert, auch wegen persönlicher Abneigung, bezüglich Streikthematik. Hätte man um das Geld jemand anderes holen können, der ähnlich funktioniert? Möglich. Aber ich bin zufrieden und als Österreicher hat er noch einen Pluspunkt. Urteil: Sehr guter Transfer.

Lavalee: Kaufoption gezogen. Ein No-Brainer, auch wenn er heuer noch nicht ganz sattelfest ist. Durch seine Allrounderfähigkeiten ein unglaublich wichtiger Spieler für uns und günstig war er auch noch. TOP

Khudyakov: Um ca. 350.000€ aus Russland gekommen, soll unser Tormann der Zukunft sein. Bewertung für mich unmöglich, weil ich ihn nur kurz in der Vorbereitung gesehen habe, wo er nicht unbedingt geglänzt hat, was ich aber nicht ernst nehme. Vertrau unseren Verantwortlichen, ganz blind wird er nicht sein. Urteil: Schauen wir mal

Chukwuani: Transfer aus Norwegen schon früh fixiert, zum Diskontpreis von ca. 200.000€, Schnapper von Schicker, würde ich sagen. Hat mich in der Vorbereitung überzeugt, ist in den Pflichtspielen aus verschiedenen Gründen noch nicht so zum Zug gekommen, dafür schon mit Torerfolg. Wird wahrscheinlich kein absoluter Stammspieler dieses Jahr sein, rechne trotzdem nicht mit zu wenig Spielzeit und einem Jahr zur Eingewöhnung und Entwicklung. Denke das ist ein guter Transfer.

Karic: Ablösefrei, Österreicher. Er tut mir wegen der bevorstehenden Kritik jetzt schon leid, bin aber ehrlich gesagt auch nicht begeistert. Nach dem Schnegg-Transfer und dem Forcieren des Dante-Abgangs hätte ich mir für die Linksverteidigerposition eine richtige Verstärkung und im besten Fall auch einen jungen Spieler gewünscht. Die LV-Position bleibt ein Problem, leider. Urteil zum Transfer: Chance verpasst, einen Besseren zu holen, als Backup sollte Karic aber reichen.

Malic: Toptalent um ca. 600.000€. Hat in der Vorbereitung aufgezeigt und mich beeindruckt. Ich erwarte viel und hoffe er macht in unserer schwachen „Zweier“ keinen Rückschritt. Man wird sehen wie er sich entwickelt, Stand jetzt für mich TOP und meine persönliche Zukunfshoffnung.

Kern, Beganovic, Koita: Junge Perspektivspieler für die Zweier, zukunftsorientierte schlaue Transfers. Wenn einer der drei mal in der Kampfmannschaft zu einem wichtigen Spieler wird, wäre ich zufrieden und man hat alles richtig gemacht. Hoffentlich verstärken sie die Zweier und entwickeln sich gut. Urteil: Schlau und warten wir ab.

Kiteishvili: Kein Neuzugang, die Vertragsverlängerung will ich hier trotzdem anmerken. Meiner Meinung nach unser mit Abstand wichtigster Spieler und eine unglaublich wichtige Verlängerung die sicher nicht billig war. Danke an Schicker und Kite.

Leihspieler

Scherpen: Wie wir es ohnehin schon lange wussten: Seine Leihe wurde verlängert, mit dem Riesen im Tor fühle ich mich sicher, eine Leihe im Tor ist auch schon Gewohnheit: Alles super.

Zvonarek: Bayern-Spieler, aber das sei ihm verziehen. Gefällt mir sehr gut, Backup für Kiteishvili und kann auch auf der Acht spielen. Nachdem wir angeblich eine Klausel haben damit auch an ihm bisschen verdienen könnten: Sehr gut.

Yardimci: Wilde Verschwöngstheorien um Schicker und Hoffenheim schwirren durchs Austrian Soccer Board, man könnte sagen die Illuminaten persönlich haben ihn uns gebracht. Komische Konstellation mit Beigeschmack, aber da er sicher nicht billig ist, auch nachvollziehbar. Welche Rolle er in der Stürmerhierachie einnimmt wird man sehen, ich denke er wird uns schon weiterhelfen. Frisur ist fresh, wenn er auch noch trifft kann ich mit der Leihe leben, weil wir mit Biereth im Sturm schon viel ausgegeben haben und wahrscheinlich auch einnehmen werden. Urteil: Wenn er trifft, dann war’s gut.

Yalcouye: Kommt als Leihspieler und mit einem teuren englischen Preisschild am Rücken, Erwartungen von außen werden hoch und wahrscheinlich unrealistisch sein. Der Prass-Abgang soll abgefangen werden, das traut man dem fix verpflichtetem Chukwuani anscheinend noch nicht zu und will nun mit einer Leihe und Qualität überbrücken – macht schon auch Sinn. Bøving, den ich sehr mag und am liebsten auf der Acht sehe, liefert auch nicht zu 100% und hat defensiv nicht ganz die Kampfkraft, trotz unglaublicher Laufarbeit. Urteil: Leihen natürlich meistens blöd, sollte er uns aber wirklich richtig Qualität bringen sehe ich es nicht so schlimm, weil ich den Plan dahinter schon verstehen kann.

*alle Angaben zu Transfersummen sind von transfermarkt.de und es gibt keine Garantie auf Richtigkeit.

Fazit: Die Leihen trübten zum Schluss die allgemeine Stimmung, dennoch darf man nicht die vielen positiven Entwicklungen vergessen. Für mich ist es am Ende eine gute Transferzeit in der sicher nicht alles so gelaufen ist, wie sich Schicker das gewünscht hätte. Die Leihen sind ein schwieriges Thema, wo ich Kritik nachvollziehen kann. Trotz Champions League haben wir keinen unendlich großen Geldtopf und müssen auch mit Blick auf die Zukunft auf unser Gehaltsbudget schauen und gleichzeitig aber mit Qualität beispielsweise einen Prass-Abgang abfangen.

Ich denke insgesamt haben wir die Qualität im Kader erhöht und gleichzeitig auch noch Plus gemacht. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, auch wenn nicht alles perfekt ist. Hätte man noch besser handeln können? Wahrscheinlich schon. Hätte man es auch viel schlechter machen können? Zu 1000%. In Schulnoten ausgedrückt würde ich diese Transferzeit mit einer durchschnittlichen bis vielleicht sogar schwachen 2 bewerten, weil Schicker die Erwartungshaltung selbst so hoch geschraubt hat. Ich bin aber zufrieden und freue mich auf die weitere Saison und natürlich die Champions League.

Mehr über die Transferzeit des SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Transferthread im Austrian Soccer Board.