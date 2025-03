Teamstatistiken zur 20. Bundesligarunde 2024/25

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach...

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach oben oder unten? Wir fassen die auffälligsten Daten kompakt zusammen! Alle Grafiken und Daten stammen von Wyscout und Overlyzer.

Blau-Weiß Linz mit vielen hohen Ballgewinnen

Der FC Blau-Weiß Linz gewann das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 2:1, wobei die beiden Treffer der Hausherren rund 90 Minuten auseinanderlagen. Die Gastgeber kamen auf einige starke Leistungsdaten, etwa einen offensiven xG-Wert von 3,66 oder 21 Schussversuche. Besonders beeindruckend sind jedoch die zahlreichen hohen Balleroberungen! Gerald Scheiblehners Mannschaft gewann stolze 25 Bälle im letzten gegnerischen Drittel – ein extrem starker Wert. 21 % aller Balleroberungen der Linzer fanden im letzten Drittel statt. Zum Vergleich: Die zweitbeste Mannschaft in der 20. Runde war Red Bull Salzburg, das 16 Bälle (13 %) im gegnerischen Drittel gewann. Danach folgen Sturm (15), Hartberg (13) und die WSG Tirol (12). Der SK Rapid gewann gegen Altach nur elf Bälle im letzten Drittel, die Austria gegen den GAK gar nur sieben.

Durch die zahlreichen Balleroberungen im letzten Drittel kam Blau-Weiß Linz auch auf die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (30). Knapp dahinter liegt RB Salzburg mit 29 Ballberührungen im Strafraum.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten im Spitzenduell zwischen RB Salzburg und dem SK Sturm

Nach der 1:3-Niederlage des SK Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg machten sich viele Sturm-Fans Sorgen um die Kondition ihrer Mannschaft, die ab der 72. Minute drei Gegentreffer kassierte. Während RB Salzburg in der ersten Halbzeit nur auf einen xG-Wert von 0,63 kam, erreichte man in den zweiten 45 Minuten einen Expected-Goals-Wert von 2,63.

Umgekehrt sah es beim SK Sturm Graz aus. Die Blackies kamen in der ersten Halbzeit auf einen xG-Wert von 1,61 und erreichten in den zweiten 45 Minuten bloß einen Wert von 0,41. In der Schlussviertelstunde alleine generierte die Mannschaft von Thomas Letsch einen xG-Wert von 1,81.

Diese Overlyzer-Grafik verdeutlicht noch besser als die xG-Werte, wie sich die Druckverhältnise gegen Ende der Partie änderten.

Pässe pro Defensivaktion

Blicken wir auch in dieser Runde wieder auf den PPDA-Wert der Mannschaften, der die Intensität des Pressings abzubilden versucht (je niedriger, desto intensiver das Pressing). Angesichts des ersten Absatzes ist es nicht überraschend, dass Blau-Weiß Linz in dieser Woche ganz vorne steht. Die Oberösterreicher gewannen, wie bereits erwähnt, extrem viele Bälle im letzten Drittel, womit es auf der Hand liegt, dass auch der PPDA-Wert niedrig ist.

Der SK Rapid lag in dieser Metrik auch in der vergangenen Runde weit hinten, nämlich auf dem vorletzten Platz hinter dem LASK. Die Hütteldorfer kamen auf einen xG-Wert von 17,23 und der LASK auf 20,82 – eine absolute Ausnahme für die Oberösterreicher. Das zeigt sich auch in dieser Runde, wo der LASK mit 8,18 einen wesentlich niedrigeren Wert aufweist, was bestätigt, dass die Vorgehensweise gegen den SK Rapid rein an den Gegner angepasst war.

Die Mannschaft von Trainer Schopp ließ die Grün-Weißen in Ruhe das Spiel von hinten aufbauen und vertraute darauf, dass ihnen im letzten Drittel wenig einfiel. Auch im Spiel gegen den SCR Altach kam der SK Rapid auf einen hohen PPDA-Wert und liegt in dieser Woche damit sogar auf dem letzten Platz in dieser Metrik. Gegen die spielstarken Altacher gelangen nur wenige hohe Ballgewinne, und die Pressingversuche der Grün-Weißen liefen meist ins Leere.