Teamstatistiken zur 22. Bundesligarunde 2024/25

Wir liefern euch wöchentlich die interessantesten Leistungsdaten und Werte zu einzelnen Spielern der heimischen Bundesliga. Welche Besonderheiten gab es? Welche Werte waren Ausreißer nach oben oder unten? Wir fassen die auffälligsten Daten kompakt zusammen! Alle Grafiken und Daten stammen von Wyscout.

Austrias Dominanz gegen Austria Klagenfurt

Die Wiener Austria war die einzige Mannschaft in der 21. Runde der österreichischen Bundesliga, die ihre Partie völlig souverän für sich entschied. Die Veilchen lagen nach 20 Minuten mit 2:0 vorne und man kann ihnen nur vorwerfen, dass sie im Anschluss nichts mehr für die Tordifferenz gemacht haben. Die Wiener gaben in der 21. Runde die meisten Schüsse aller Mannschaften ab (23) und blieben als einziges Team ohne Gegentor. Besonders beim Herausspielen aus der Abwehr hatte die Mannschaft von Helm gar keine Probleme und verlor insgesamt nur 10 Bälle im eigenen Drittel, weniger als jedes andere Team an diesem Spieltag. Mit einer Passquote von 87% liegt die Austria ebenfalls auf Platz 1. Die Veilchen waren im gegnerischen Strafraum äußerst präsent und kamen in der Klagenfurter Box auf 38 Ballkontakte, womit sie auch hier die Wertung anführen. Auch das Pressing funktionierte gut und mit einem PPDA-Wert von 7.15 liegt die Mannschaft von Helm an dritter Stelle.

Salzburg setzt auf Eins-gegen-Eins-Duelle

Nach den Siegen gegen den SK Sturm Graz und die Wiener Austria war Red Bull Salzburg natürlich der große Favorit im Ländle. Die Altacher erkämpften sich jedoch ein 1:1-Unentschieden, womit die Gäste weit weniger zufrieden sein werden als die Hausherren. RB Salzburg setzte auf viele Einzelaktionen in der Offensive und kam insgesamt auf stolze 47 Dribblings. Die Salzburger bestritten auch die mit Abstand meisten Offensivduelle (88). Während man am vergangenen Spieltag gegen den SK Sturm Graz die meisten Pässe aller Mannschaften spielte (536), kam man in Altach nur auf 479 Zuspiele. Vier andere Mannschaften spielten mehr Pässe am 21. Spieltag, etwas, was man bei Salzburg in der österreichischen Liga selten sieht.

Die Harmlosigkeit des SK Rapid in Hartberg

Der SK Rapid hatte abermals große Probleme in der Offensive und beim Spiel gegen den TSV Hartberg, was sich einerseits in den niedrigen xG-Werten ausdrückt, andererseits auch bei der Anzahl der Schussversuche sichtbar wird. Die Hütteldorfer gaben insgesamt nur sechs Schüsse ab, wobei zwei auf das gegnerische Tor gingen. Nur Austria Klagenfurt (4) und die WSG Tirol (3) schossen in dieser Runde noch seltener auf das gegnerische Tor. Die Hütteldorfer weisen mit 14.5 wieder einmal einen hohen PPDA-Wert auf, der zeigt, dass kein intensives Pressing an den Tag gelegt wurde. Auffallend ist, dass die Hartberger einen noch höheren PPDA-Wert haben. Das ist zuletzt ein Muster bei den Gegnern der Hütteldorfer. Es scheint, dass die meisten Mannschaften die Grün-Weißen das Spiel hinten in Ruhe aufbauen lassen und nur hinten kompakt stehen wollen, im Vertrauen darauf, dass beim Gegner vorne die Kreativität fehlt. Selbst der LASK, der ansonsten meistens einen niedrigen PPDA-Wert hat, wies beim Sieg gegen Rapid einen sehr hohen Wert auf. Die Hütteldorfer kamen auf insgesamt nur 12 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum. Vergleichsweise dazu kamen die Austria (38), Salzburg (32) und der LASK (29) auf wesentlich mehr Szenen in der gegnerischen Box. Ebenfalls ein Faktor war das fehlerhafte Passspiel bei den Zuspielen nach vorne. Während man bei Querpässen auf eine Quote von 90% kam, landeten bei den Pässen nach vorne nur 64% bei den Mitspielern. Auch hier wiesen die Austria (79%), der LASK (76%) und RB Salzburg (74%) wesentlich bessere Werte auf.