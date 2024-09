Nach den starken Regenfällen im Osten Österreichs und der extremen Wetterlage mussten am Wochenende der sechsten Runde einige Partien abgesagt werden. Sprichwörtlich ins Wasser...

Nach den starken Regenfällen im Osten Österreichs und der extremen Wetterlage mussten am Wochenende der sechsten Runde einige Partien abgesagt werden. Sprichwörtlich ins Wasser fielen die Partien des Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt, Hartberg gegen die WSG Tirol und das Auswärtsspiel des amtierenden Meisters Sturm Graz gegen den FK Austria Wien. Die Liga terminierte nun die Nachtragsspiele für die drei Spiele, dabei müssen sich die Fans des FC Red Bull Salzburg und der SK Austria Klagenfurt noch lange gedulden.

FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz

Die Partie am Sonntag, den 15. September, der Wiener gegen den Double-Sieger musste aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Gefahr für Spieler, Funktionäre und Zuschauer abgesagt werden. Der Platz befindet sich nach Aussagen der Vereinsverantwortlichen von Austria Wien zwar in einem guten Zustand und konnte die Wassermassen gut verarbeiten. Allzu lange müssen sich die beiden Mannschaften aber nicht gedulden, um gegeneinander antreten zu können, denn der Nachholtermin für das Bundesligaspiel ist für Mittwoch, den 25. September, um 18:30 Uhr angesetzt. Für die Grazer bedeutet die Ansetzung des Auswärtsspiels in der Wochenmitte der kommenden Woche eine weitere „englische Woche“. Der SK Sturm hat durch die Champions-League-Spiele gegen Stade Brest (Donnerstag, 19. September um 21 Uhr), das Nachholspiel gegen Austria Wien und das Champions-League-Heimspiel am Mittwoch, den 2. Oktober, gleich drei „englische Wochen“ in Folge.

TSV Hartberg vs. WSG Tirol

Das Heimspiel des TSV Hartberg gegen die WSG Tirol musste ebenfalls verschoben werden, denn auch in der Oststeiermark war die Gefahr für sämtliche Beteiligte mit Windspitzen von über 100 km/h zu groß. Weiter bereitete die anhaltend angespannte Lage im gesamten Hartberger Raum große Sorge, weshalb sich die Verantwortlichen für eine Spielabsage entschieden. Die Partie der Tiroler in Hartberg wird anstelle des 15. September auch am 25. September um 18:30 Uhr ausgetragen. Der Verein gibt bekannt, dass die erworbenen Tickets ihre Gültigkeit nicht verlieren und auch für das Nachholspiel gelten. Die Unterstützung der Fans können die Hartberger sicher gebrauchen, denn die Oststeirer stehen mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, allerdings haben sie zwei Spiele weniger als der LASK, der mit drei Punkten nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Im Spiel gegen die WSG Tirol (vier Punkte) wollen die Hartberger die drei Punkte zu Hause behalten, um in der Tabelle nach oben zu klettern. Das zweite Nachtragsspiel des TSV ist das Auswärtsspiel der vierten Runde gegen den FC Red Bull Salzburg (04. Dezember um 20:30).

FC Red Bull Salzburg vs. SK Austria Klagenfurt

Für die Kärntner geht es im Nachholspiel gegen den Vizemeister Red Bull Salzburg erst Mitte Dezember zum Auswärtsspiel in die Mozartstadt. Das Spiel musste wie die Begegnungen in Wien und Hartberg aufgrund des extremen Wetters abgesagt werden. Dass die Mannschaft von Kult-Trainer Peter Pacult erst eine Woche nach dem eigentlichen Liga-Jahresschluss stattfindet, liegt an dem vollgepackten Terminkalender der Bullen. Das Spiel kann nicht wie die zwei anderen Nachtragspartien Ende September durchgeführt werden, da die Salzburger am 25. September in der zweiten Cup-Runde gegen die Wiener Viktoria antreten. Durch den Champions-League-Spielplan der Mozartstädter war eine Terminfindung sehr kompliziert, auch weil die Salzburger schon einen Spieltag im Rückstand sind (Nachholspiel gegen TSV Hartberg am 04. Dezember). Die Liga setzte die Partie für Samstag, den 14. Dezember um 17 Uhr an. Das Nachtragsspiel sollte noch in diesem Kalenderjahr stattfinden, um eine mögliche Wettbewerbsverzerrung durch das geöffnete Wintertransferfenster zu verhindern. Interessant ist auch der Aspekt, dass für beide Mannschaften das Fußballjahr mit einem Duell gegeneinander endet und das Bundesligajahr 2025 am 8. Februar mit dem Spiel gegeneinander beginnt.