Thomas Letsch: „Es wartet eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns“

Der FC Red Bull Salzburg startet am Sonntag um 17:00 Uhr in die finale Bundesliga-Phase

Im ersten Match der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga geht es für den FC Red Bull Salzburg nach Wien, wo das Duell mit dem SK Rapid ansteht. Der Klassiker gegen den Tabellenfünften und UEFA Conference League-Viertelfinalisten findet am Sonntag, den 30. März 2025 um 17:00 Uhr im Allianz Stadion statt und wird von Schiedsrichter Alexander Harkam geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eines der zehn Meistergruppenduelle gegen Rapid (7 Siege, 2 Unentschieden) – dieses im letzten Meistergruppenduell am 05. Mai 2024 (0:2 A).

verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur der gegen Rapid (7 Siege, 2 Unentschieden) – dieses im letzten Meistergruppenduell am 05. Mai 2024 (0:2 A). Das Team von Thomas Letsch holte im diesjährigen Grunddurchgang gegen die Mitstreiter der Meistergruppe die meisten Punkte (17) und erzielte die meisten Tore (16). Der SK Rapid holte aus diesen Spielen die geteilt wenigsten Punkte (12, wie Sturm Graz) und erzielte die wenigsten Tore (12).

von holte im diesjährigen Grunddurchgang gegen die der Meistergruppe die (17) und erzielte die meisten Tore (16). Der SK Rapid holte aus diesen Spielen die geteilt wenigsten Punkte (12, wie Sturm Graz) und erzielte die wenigsten Tore (12). Die Roten Bullen starteten immer mit einem Sieg ins erste Spiel der Meistergruppe, erzielten dabei 19 Tore und kassierten nur drei Gegentore .

starteten immer mit einem ins der Meistergruppe, erzielten dabei und kassierten nur . Der FC Red Bull Salzburg ist seit zehn Bundesliga-Spielen ungeschlagen (5 Siege, 5 Unentschieden) – am längsten von allen aktuellen BL-Teams.

ist seit (5 Siege, 5 Unentschieden) – am längsten von allen aktuellen BL-Teams. Die Salzburger trafen acht Mal in der Anfangsviertelstunde – Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Rapid kassierte nur zwei Gegentore in den ersten 15 Spielminuten – nur Sturm (0) weniger. Einen dieser beiden Gegentreffer erzielte Dorgeles Nene (5. Minute in Runde 5), das Spiel endete aber mit 3:2 für die Wiener.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Takumu Kawamura (Schlüsselbein), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Karim Konate (Knie).

Adam Daghim ist leider mit einer Oberschenkelverletzung vom dänischen U21-Team zurückgekommen, sein Einsatz ist fraglich.

Statements

Thomas Letsch über …

… das Aufeinandertreffen mit den Wienern:

„Wir freuen uns, dass die Meistergruppe nun losgeht. Der Bewerb ist spannend wie noch nie und es gibt dabei keine einfachen Spiele. Gleich der Auftakt bei Rapid ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ein Klassiker, der immer etwas Besonderes ist. Mit einem Erfolgserlebnis könnten wir natürlich ein Ausrufezeichen setzen. Aber wir wissen, dass auch Rapid drei Punkte guttun würden. Wichtig ist, dass alle Spieler gesund von den Länderspielen zurückgekommen sind, jetzt bereiten wir uns in Ruhe darauf vor.“

Aleksa Terzic über …

… den Klassiker gegen Rapid:

„Klar wäre ein Dreier gleich zum Auftakt der Meistergruppe schön und wichtig. Die Duelle mit Rapid waren zuletzt enorm umkämpft, es wird sicher auch am Sonntag wieder ähnlich eng. Die Wiener haben zuletzt zwei wichtige Spiele gewonnen und werden mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Da müssen wir dagegenhalten, wenig zulassen und unsere Chancen in der Offensive bestmöglich nutzen.“