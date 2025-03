Thomas Letsch: „WAC hat brutale Qualität im Umschalten“

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga empfängt der FC Red Bull Salzburg am kommenden Sonntag, den 16. März 2025 den Tabellendritten RZ...

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga empfängt der FC Red Bull Salzburg am kommenden Sonntag, den 16. März 2025 den Tabellendritten RZ Pellets WAC. Die Begegnung mit den Kärntnern beginnt – wie alle Matches dieser 22. Runde – um 17:00 Uhr in der Red Bull Arena und wird von Schiedsrichter Alain Sadikovski geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg gewann in der ADMIRAL Bundesliga seine letzten vier Heimspiele gegen den WAC.

gewann in der ADMIRAL Bundesliga seine letzten gegen den WAC. Das Team von Trainer Thomas Letsch ist in der ADMIRAL Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (4 Siege, 5 Remis) – erstmals so lange seit Oktober 2023 bis April 2024 (14 Spiele) und am längsten von allen aktuellen BL-Teams.

von Trainer ist in der ADMIRAL Bundesliga seit (4 Siege, 5 Remis) – erstmals so lange seit Oktober 2023 bis April 2024 (14 Spiele) und am längsten von allen aktuellen BL-Teams. Die Roten Bullen würden mit einem Sieg den Grunddurchgang auf Platz drei beenden – weiter vorne klassiert war Salzburg in dieser Saison nur nach den ersten drei Spieltagen.

würden mit einem Sieg den Grunddurchgang auf beenden – weiter vorne klassiert war Salzburg in dieser Saison nur nach den ersten drei Spieltagen. Der FC Red Bull Salzburg verlor nur ein Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison (wie Austria Wien und Sturm Graz) – kein Team weniger: Die Salzburger kassierten dabei nur acht Gegentore – geteilter Bestwert mit dem FK Austria Wien.

verlor nur in dieser Bundesliga-Saison (wie Austria Wien und Sturm Graz) – kein Team weniger: Die Salzburger kassierten dabei nur – geteilter Bestwert mit dem FK Austria Wien. Der RZ Pellets WAC erzielte 16 Tore in der Schlussviertelstunde – alleiniger Topwert in dieser BL-Saison. Der FC Red Bull Salzburg kassierte drei Gegentore in den letzten 15 Spielminuten – geteilter Bestwert mit Austria Wien.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Hendry Blank (Oberschenkel), Takumu Kawamura (Schlüsselbein), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Karim Konate (Knie).

Mads Bidstrup darf wegen einer Gelbsperre nicht spielen, Karim Onisiwo fehlt aufgrund von Adduktorenproblemen.

Statements

Thomas Letsch über …

… das Duell mit dem WAC:

„Wenn man nach 21 Runden auf Platz 3 steht, dann ist das kein Zufall. Der WAC macht es als Mannschaft sehr gut, hat eine klare Struktur und speziell im Umschalten brutale Qualität. Da müssen wir einerseits die Konter unterbinden, woran wir in dieser Woche im Training gearbeitet haben und was eine große Stärke von uns gegen Sturm Graz war. Andererseits müssen wir in der Offensive Lösungen finden, um den WAC zu knacken, wenn er einmal tiefer steht. Dafür müssen wir über 90 Minuten scharf sein, dürfen uns keine Auszeiten nehmen.“

Samson Baidoo über …

… das Match gegen die Kärntner:

„Der WAC macht es in dieser Saison wirklich gut, sie haben nicht zufällig auch die zweitmeisten Tore erzielt. Wir wollen gegen sie aber wieder ein gutes Spiel machen, um mit Start der Meistergruppe vor ihnen zu liegen. Dafür müssen wir unsere Basics auf den Platz bringen und mit aller Kraft dagegenhalten.

Wir haben in den letzten drei Liga-Spielen nur fünf Gegentreffer erhalten, was zeigt, dass wir es defensiv von Spiel zu Spiel besser machen und als Mannschaft richtig gut verteidigen. Daran wollen wir auch am Sonntag anschließen.“