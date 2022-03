Tipps und Tendenzen für den ADMIRAL Bundesliga-Sixpack

Unser Kooperationspartner ADMIRAL startet mit dem Finaldurchgang der Bundesliga ein spannendes Gewinnspiel. Jeder User kann die sechs Partien der österreichischen Bundesliga gratis tippen und...

Unser Kooperationspartner ADMIRAL startet mit dem Finaldurchgang der Bundesliga ein spannendes Gewinnspiel. Jeder User kann die sechs Partien der österreichischen Bundesliga gratis tippen und wenn alle sechs Ergebnisse richtig sind, kann man 100.000 Euro gewinnen! Falls niemand alle Begegnungen richtig tippt, wandern die 100.000 Euro in einen Jackpot und am nächsten Spieltag werden demnach 200.000 Euro ausgespielt. Auf diese Art und Weise könnte der Preispool bis zur 32. Runde sogar auf eine Million Euro ansteigen.

Bevor wir zu unseren Tipps kommen, wollen wir noch einmal die Eckpunkte des Gewinnspiels zusammenfassen:

Alle sechs Ergebnisse müssen richtig getippt werden.

Die Tippabgabe ist kostenlos und muss immer bis zehn Minuten vor Spielbeginn erfolgen.

Am ersten Spieltag des Finaldurchgangs gibt es 100.000 Euro zu gewinnen. Sollte niemand alle sechs Spiele erraten, wandert das Geld stets in einen Jackpot, sodass in der letzten Runde bis zu einer Million ausgespielt werden könnte.

Das Gewinnspiel heißt ADMIRAL Bundesliga SIXPACK und du findest es hier: KLICK

Es dauert nicht länger als ein bis zwei Minuten um sich zu registrieren und die sechs Tipps abzugeben.

Wenn ihr beim ADMIRAL Bundesliga-Sixpack mitspielt, unterstützt ihr auch abseits.at, da unser Partner sieht, dass der eine oder andere User von uns kommt. Als kleines Dankeschön wollen wir euch deswegen ein paar Statistiken zu den sechs Partien präsentieren und auch die unserer Meinung nach wahrscheinlichsten Ergebnisse mitteilen.

Altach – Hartberg:

Das Tabellenschlusslicht trifft auf formschwache Steirer, die auf den Trainereffekt bauen. Klaus Schmidt löste Kurt Russ ab, da die Entwicklung nicht in die gewünschte Richtung ging. Altach hat die letzten zehn Partien verloren und was noch erschreckender ist dabei nur einen einzigen Treffer erzielt. Hartberg wartet seit dem Cup-Sieg gegen den SK Rapid auf einen Sieg und erzielte in den letzten drei Meisterschaftsspielen ebenfalls kein Tor. Wir erwarten zwei verunsicherte Mannschaften, wobei die Gäste auf einen Trainereffekt hoffen. Ein Torfestival dürfen wir nicht erwarten, wir tippen auf einen knappen Auswärtsieg oder ein torloses Unentschieden – 0:0 oder 0:1.

Admira Wacker – SV Ried

Die Rieder verpassten nur knapp das obere Playoff und gehen als Tabellenführer des unteren Playoffs in den Finaldurchgang. Die Oberösterreicher sind aber in erster Linie zuhause sehr stark und kaum zu bezwingen. Wir glauben nicht, dass sie Ried in der Südstadt durchsetzen muss, zumal auch die Expected Points die Admira sogar vor Ried sieht. Während die Admira beim Expected-Points-Modell im Grunddurchgang auf 28.1 Punkte kommt, stehen die Rieder bei 24.1. Wir empfehlen daher einen Heimsieg oder ein Unentschieden. 1:0, 2:0, 1:1, 2:1

LASK – WSG Tirol

Der LASK ist der große Pechvogel der bisherigen Saison. Die Oberösterreicher wären nach dem Expected-Points-Modell nur ganz knapp hinter dem SK Sturm auf Platz 3 und erreichten und liefen um ganze 14.1 Punkte unter Erwartung. Obwohl der LASK ein EC-Spiel am Donnerstag absolvierte und gegen Slavia unter die Räder kam, tippen wir auf einen klaren Heimsieg. 2:0, 3:0 oder 3:1.

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien

Die beiden Mannschaften trafen bereits in der vorigen Bundesliga-Runde aufeinander, wo sich die Hütteldorfer mit einem klaren 3:0-Heimsieg durchsetzten und damit für das obere Playoff qualifizierten. Feldhofers Mannschaft geht für uns auch in dieses Spiel als Favorit in die Partie, wobei wir nicht glauben, dass das Ergebnis erneut so klar ausfallen wird. Wir tippen auf einen knappen Sieg oder ein Unentschieden und können uns auch vorstellen, dass beide Mannschaften einen Treffer erzielen. 1:2, 1:1, 2:2.

FK Austria Wien – Wolfsberger AC

Die Wiener Austria gewann in der 21. Runde das Heimspiel gegen den WAC mit 1:0, hatte dabei aber auch etwas Glück, da beispielsweise Pentz einen Elfmeter hielt. Die Veilchen sind in einer guten Form und gewannen nun vier Partien in Serie. Bei den Expected Points liegen die beiden Mannschaften fast genau gleichauf! Die Austria steht bei 31.1, der WAC bei 31.2 Punkten. Wir erwarten ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel, bei dem alles möglich ist. Wir tippen aber auf wenige Treffer, da der WAC zuletzt gegen die Austria mit 1:0 verlor und gegen den LASK mit 1:0 gewann. 1:0, 0:1, 0:0, 1:1.

Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

RB Salzburg wurden im Auswärtsspiel gegen die Bayern die Grenzen aufgezeigt. In der Liga sehen die Kraftverhältnisse natürlich anders aus und wir tippen auf einen recht deutlichen Heimsieg des Tabellenführers, da Trainer Jaissle nach dem Debakel in München sicherlich eine Reaktion sehen will. Wir tippen auf einen Heimsieg, mit rund zwei Toren Unterschied: 2:0, 3:1.