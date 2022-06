Tops & Flops 2021/22: LASK

Zum Saisonabschluss blicken wir wieder auf die Statistiken und die Tops und Flops pro Verein zur Bundesligasaison 2021/22. Wer waren die effektivsten Spieler? Wer...

Zum Saisonabschluss blicken wir wieder auf die Statistiken und die Tops und Flops pro Verein zur Bundesligasaison 2021/22. Wer waren die effektivsten Spieler? Wer die Leistungsträger, Enttäuschungen und Überraschungen?

Wir listen Tore, Assists und Assist-Assists auf und definieren die Tops, Flops und die (positive) Überraschung der Saison. In diesem Teil geht es um die enttäuschende Saison des LASK.

Torschützen

10 – Sascha Horvath

8 – Thomas Goiginger

6 – Keito Nakamura

4 – Peter Michorl, Mamadou Karamoko*

3 – Florian Flecker, Husein Balic

2 – Lukas Grgic*, Alexander Schmidt

1 – Marvin Potzmann, Marko Raguz, Philipp Wiesinger, Felix Luckeneder, Branko Jovicic, Christoph Monschein*

Assists

5 – Hong Hyun-seok

4 – Thomas Goiginger, Florian Flecker, Peter Michorl

3 – Sascha Horvath, Marvin Potzmann, Petar Filipovic, Jan Boller

2 – Marko Raguz, Andreas Gruber

1 – Keito Nakamura, Husein Balic, Lukas Grgic*, René Renner, Alexander Schmidt

Assist-Assists

7 – Sascha Horvath

5 – Husein Balic

4 – Florian Flecker

3 – Keito Nakamura, Hong Hyun-seok, René Renner

2 – Thomas Goiginger

1 – Peter Michorl, Marvin Potzmann, Marko Raguz, Petar Filipovic, Philipp Wiesinger, Felix Luckeneder, Yannis Letard

Tops

Sascha Horvath. Der LASK kaufte kreuz und quer aus aller Welt Spieler ein, pfiff im Endeffekt sogar auf den Österreicher-Topf, aber der beste Neuzugang lag direkt vor der Nase. Sascha Horvath wurde sofort zu einem absoluten Leistungsträger und Ideengeber im Spiel der Linzer und zeigte sich enorm effizient.

Keito Nakamura. Der 21-jährige Japaner war einer der großen Gewinner der abgelaufenen Saison, überzeugte mit seiner großen Dynamik und Wendigkeit, spielte äußerst direkt und leitete immer wieder gefährliche Situationen ein. Im Abstiegsplayoff trat er dann auch immer wieder selbst als Torschütze in Erscheinung. Über die gesamte Saison erzielte Nakamura neun Pflichtspieltore und das obwohl er den Saisonbeginn noch weitgehend bei der zweiten Mannschaft verbrachte.

Flops

Dario Maresic. Wohl einer der enttäuschendsten Transfers der gesamten Bundesligasaison. Das ehemalige Sturm-Toptalent kam leihweise aus Frankreich und war eher eine Gefahr, als ein Stabilisierungsfaktor. Nach seinen schlechten Leistungen wurde er schnell wieder aussortiert und kam im Kalenderjahr 2022 auf keinen einzigen Einsatz mehr.

Andreas Gruber. In Mattersburg und in seiner Anfangszeit beim LASK war Gruber noch ein echter Faktor fürs Offensivspiel. Nach seinem erst im vergangenen Oktober auskurierten Kreuzbandriss kam er in der abgelaufenen Saison nur auf knapp 600 Einsatzminuten und ließ die nötige Spritzigkeit noch vermissen.

Marko Raguz. Auch beim Goldjungen der Linzer hat der Verletzungsteufel Einzug gefunden. Der Angreifer hatte immer wieder körperliche Probleme und spielte sogar noch weniger als Gruber. Von seiner Form vor seinem Kreuzbandriss ist Raguz noch meilenweit entfernt.

Yannis Letard. Das nächste „Kreuzbandopfer“ bei den Linzern. Der Franzose war in der Defensive der Linzer kein stabilisierender Faktor und verletzte sich schließlich kurz vor Saisonende schwer. Ihn hier als Flop zu listen, ist auch stellvertretend für die seltsame Transferpolitik des LASK, der aktuell acht Innenverteidiger im Kader hat. Auch die Käufe von Oumar Sako oder dem ebenfalls bereits verletzten Filip Twardzik machten schlichtweg keinen Sinn.

Alexander Schlager. Vom Teamtorhüter zum Pannenschlussmann. Waren vor einem Jahr noch der VfB Stuttgart oder Red Bull Salzburg am Linzer Keeper interessiert, so wurde es nun ziemlich ruhig um ihn. Schlager büßte doch deutlich an Sicherheit ein und fischte bei weitem nicht mehr so viele „Unmögliche“ von der Linie, wie in der Vorsaison.

Überraschung

Hong Hyun-seok. Nach zwei Saisonen bei den Juniors OÖ rutschte der 22-jährige Koreaner in die Kampfmannschaft der Linzer und machte schnell mit seiner Präzision und einer guten Mentalität auf sich aufmerksam. Er ist einer der Bausteine im Team der Linzer, die in den nächsten Jahren noch eine wichtige Rolle spielen könnten. Sein Vertrag beim LASK läuft allerdings nur noch ein Jahr.