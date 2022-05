Tops & Flops 2021/22: TSV Hartberg

Zum Saisonabschluss blicken wir wieder auf die Statistiken und die Tops und Flops pro Verein zur Bundesligasaison 2021/22. Wer waren die effektivsten Spieler? Wer...

Zum Saisonabschluss blicken wir wieder auf die Statistiken und die Tops und Flops pro Verein zur Bundesligasaison 2021/22. Wer waren die effektivsten Spieler? Wer die Leistungsträger, Enttäuschungen und Überraschungen?

Wir listen Tore, Assists und Assist-Assists auf und definieren die Tops, Flops und die (positive) Überraschung der Saison. Im zweiten Teil nehmen wir uns dem TSV Hartberg an.

Torschützen

10 – Dario Tadic

5 – Donis Avdijaj

4 – Jürgen Heil, Noel Niemann

3 – Sascha Horvath*

2 – Manfred Gollner, Okan Aydin, Matija Horvat, Thomas Rotter

1 – Tobias Kainz, Marc Andre Schmerböck, Nemanja Belakovic, Philipp Sturm, Mario Sonnleitner

Assists

7 – Jürgen Heil

4 – Tobias Kainz

3 – Dario Tadic, Manfred Gollner, Okan Aydin, Christian Klem

2 – Marc Andre Schmerzböck, David Stec*, Patrick Farkas

1 – Donis Avdijaj, Seth Paintsil, Matija Horvat, Thomas Rotter, Nemanja Belakovic, Jürgen Lemmerer, Michael John Lema

Assist-Assists

5 – Dario Tadic

4 – Jürgen Heil, Tobias Kainz

3 – Matija Horvat

2 – Donis Avdijaj, Sascha Horvath*

1 – Noel Niemann, Seth Paintsil, Thomas Rotter, Christian Klem, Nemanja Belakovic, Philipp Sturm, Philipp Erhardt, Michael Steinwender

Tops

Jürgen Heil. Der Motor der Hartberger erlebte in der abgelaufenen Saison eine wahre Leistungsexplosion. Der Box-to-Box-Midfielder, der im Mittelfeld auch an den Seiten eingesetzt wurde, war das Um und Auf im Spiel der Hartberger und ein Garant für den Klassenerhalt.

Donis Avdijaj. Das zweite Österreich-Engagement des einstigen Schalke-Supertalents war ebenfalls ein Erfolg. Der in Osnabrück geborene Kosovare gab den Oststeirern wichtige spielerische Impulse, die lange Zeit fehlten und sorgte so für den Überraschungsmoment im Spiel der Hartberger.

Youba Diarra. Die Salzburg-Leihgabe war für Hartberg durchaus wichtig und auch die Sicherheit, mit der er den Sechserraum stabilisierte, war nach seinen schweren Verletzungen durchaus überraschend. Hatte phasenweise kleinere Durchhänger, aber auch extrem dominante Spiele, wie etwa im Cup-Spiel bei Rapid.

Flops

Gabriel Lemoine. Der Belgier wurde von Girondins Bordeaux geholt, kam über die gesamte Saison aber nur auf etwas mehr als 200 Einsatzminuten. Ob der langjährige Brügge-Nachwuchsspieler eine tragende Rolle in der neuen Saison spielen wird, ist mehr als fraglich.

Marc Andre Schmerböck. Verdient mittlerweile den Titel des „ewigen Talents“. Knapp 600 Einsatzminuten konnte der einstige Sturm-Akteur abspulen, wirklich überzeugen konnte Schmerböck aber nicht. Beim Steirer macht sich leider eine lange Verletzungshistorie mehr als bemerkbar.

Mario Kröpfl. Nach einem Top-Herbst mit Lafnitz kam der 32-jährige Routinier als Mittelfeldstabilisator nach Hartberg, verletzte sich quasi bei seiner Ankunft und spielte keine einzige Partie im Frühjahr.

Philipp Sturm. Auch für den langjährigen Salzburg-Nachwuchsspieler wird es schwierig werden, im Profifußball Fuß zu fassen. Über weite Strecken war der einstige Chemnitz-Legionär nur Ergänzungsspieler und sein großes Talent konnte er im „Erwachsenenfußball“ nach wie vor nicht zeigen.

Nemanja Belakovic. Vom serbischen Topstürmer aus der lettischen Liga erwartete man einen klaren Boost fürs Offensivspiel. Aber nach sieben Bundesligaspielen war Zeit des 25-Jährigen in Hartberg auch schon wieder vorbei. Im Winter wechselte Belakovic zurück nach Lettland.

Überraschung

Seth Paintsil. Der Ghanaer spielte heuer seine vierte Saison in der österreichischen Bundesliga und erwarb sich bis dato den Ruf als Wechselspielers, der gegen Ende hin noch ein bisschen für Wirbel sorgen kann. Wirklich effizient war der 27-Jährige aber nie – bis zum Saisonende 2021/22! Paintsil kam wie so oft als Joker ins Spiel, war am Ende aber mit vier Toren in den letzten fünf Bundesligarunden der größte Garant für den Klassenerhalt der Hartberger. Der wird doch nicht seinen Killerinstinkt gefunden haben…!