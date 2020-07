Tops, Flops, Stats: Das war die Saison des LASK

Zum Ende der Saison 2019/20 werten wir die Tor-, Assist- und Assist-Assist-Statistiken aller Teams aus, definieren die Tops und Flops der Saison und wagen...

Zum Ende der Saison 2019/20 werten wir die Tor-, Assist- und Assist-Assist-Statistiken aller Teams aus, definieren die Tops und Flops der Saison und wagen einen Ausblick auf die kommende Saison. In diesem Artikel widmen wir uns dem LASK, der als Erster überwinterte, dann aber zu einem „Corona-Opfer“ wurde und schließlich die Saison als enttäuschender Vierter abschloss.

Torschützen

Im Laufe des Frühjahrs entpuppte sich Joao Klauss doch noch als klarer Topscorer der Linzer, aber der echte Kracher, wie ihn jeder andere Europacupstarter hatte, fehlt am Ende doch. Dennoch gab es im Kader der Linzer zahlreiche Spieler, die durchwegs sehr torgefährlich waren, was auch ein Asset gegenüber den direkten Konkurrenten Wolfsberg und Rapid war.

12 – Joao Klauss

8 – Dominik Frieser

7 – Husein Balic (bis 01/20 beim SKN St.Pölten, 3 für den LASK), Samuel Tetteh, Marko Raguz

5 – Peter Michorl, Thomas Goiginger, Reinhold Ranftl

3 – Gernot Trauner

2 – James Holland, Petar Filipovic

1 – Marvin Potzmann, Philipp Wiesinger, Christian Ramsebner, Valentino Müller, Stefan Haudum, Markus Wostry, Dominik Reiter

Assists

Bei den Assists stachen vor allem zwei Spieler besonders heraus: Dass Peter Michorl erneut Erster in der klubinternen Assist-Liste (und auch der Assist-Assist-Liste) wurde, ist aufgrund der letzten Jahre nicht außerordentlich verwunderlich. Beeindruckender sind die Statistiken des Australiers James Holland, der sich in der vergangenen Saison spielerisch merklich verbesserte.

13 – Peter Michorl

11 – James Holland

5 – Dominik Frieser, Husein Balic (bis 01/20 beim SKN St.Pölten, 3 für den LASK), Samuel Tetteh, Marvin Potzmann

4 – Joao Klauss

3 – Marko Raguz, Thomas Goiginger, Reinhold Ranftl

2 – Gernot Trauner

1 – Philipp Wiesinger, René Renner, Thomas Sabitzer, Stefan Haudum

Assist-Assists

Hier gibt es eine mehr als deutliche Führung für Peter Michorl, der spielerisch das Um und Auf aus der Tiefe des Mittelfelds war. Überraschend ist, dass James Holland aus seiner Position heraus deutlich mehr Assists als Einfädelungen aufwies. Die rechte Angriffsseite fällt gegenüber der linken Angriffsseite ein wenig ab.

12 – Peter Michorl

4 – Dominik Frieser, James Holland, Samuel Tetteh, Husein Balic (bis 01/20 beim SKN St.Pölten, 3 für den LASK), Gernot Trauner, René Renner

2 – Marko Raguz, Reinhold Ranftl, Petar Filipovic

1 – Thomas Goiginger, Marvin Potzmann, Philipp Wiesinger, Thomas Sabitzer

Tops

Reinhold Ranftl. Der Rechtsverteidiger war in der Bundesliga wahrscheinlich der Beste seines Fachs. Unheimlich energisch, sehr direkt und mit großem Offensivdrang ausgestattet, zudem selbst immer wieder für Tore gut.

Gernot Trauner. Auch heuer leistete sich der Abwehrchef des LASK kaum Fehler, war in den meisten Spielen deutlich zweikampfüberlegen und auch offensiv gefährlich. Auch im Europacup bewies er mehrfach seine große Wichtigkeit für den Klub.

James Holland. Riesiger Sprung im spielerischen Bereich und seine elf Assists sind getrost als Sensation einzustufen. In allen Bewerben brachte es der einst spielerisch eher biedere, dafür kampfstarke Sechser sogar auf 15 Torvorbereitungen.

Alexander Schlager. Der Keeper der Linzer konnte sich noch einmal weiter stabilisieren, zählte auch heuer wieder zu den zwei bis drei besten Torhütern der Liga. Zwar leistete er sich mit Fortdauer der Saison ein paar Unsicherheiten, unterm Strich ist der 24-Jährige aber sicher einer der Gewinner der Saison.

Marko Raguz. Insgesamt betrachtet war Raguz wohl die prägendere Figur als Joao Klauss. In allen Bewerben erzielte der 22-Jährige 14 Treffer, davon sechs im Europacup, teilweise gegen Topgegner. Seine Bewegungen waren phasenweise beeindruckend, gleichzeitig bewies er Leichtigkeit am Ball und feine Technik.

Flops

„Corona-Gate“. Die verbotenen Mannschaftstrainings des LASK, vor allem aber die Art, wie die Verantwortlichen später damit umgingen und sowohl Bundesliga, als auch Konkurrenten an der Nase herumzuführen versuchten, war das negative Highlight des Bundesligafrühjahrs. Am Ende schoss sich der LASK mit der unsolidarischen Aktion aber ins eigene Knie – nicht nur wegen Punktabzug und Geldstrafe, sondern auch aufgrund der Unsicherheit, die damit in eine intakte Mannschaft kam.

Markus Wostry. Immer wieder verletzt, ansonsten über weite Strecken einer der Unsicherheitsfaktoren in der Dreierkette der Linzer. Wird wohl auch in Zukunft nur schwer über den Reservistenstatus hinauskommen.

Valentino Müller. Vor der Saison als eines der größten Vorarlberger Talente nach Linz gekommen, verbrachte er die meiste Zeit auf der Bank, der Tribüne oder in der 2.Liga bei den Juniors OÖ. In der Bundesliga brachte er es nur auf sieben Einsätze.

Yusuf Otubanjo. Spielte im Herbst praktisch überhaupt keine Rolle, kam nur zu zwei Ligaeinsätzen und wurde im Winter folgerichtig nach Armenien abgegeben.

Ausblick

Noch sind einige Personalien offen und in der unvorhersehbaren Transferzeit rund um die Corona-Krise auch noch nicht genau absehbar, welche Spieler der Linzer schlussendlich noch abgeworben werden. Allerdings konnte sich der LASK bereits vorzeitig rüsten und verpflichtete mit Madsen, Cheberko und Karamoko drei hochinteressante Spieler. Dass allerdings Spieler wie Michorl abhandenkommen könnten und auch Toptorjäger Joao Klauss nach seiner Leihe nach Hoffenheim zurückkehrt, wird schwer abzufedern sein. Der LASK könnte auch durch den Trainerwechsel von Ismael zu Thalhammer ab der neuen Saison ein wenig anders aussehen, vor allem was die spielerische Herangehensweise betrifft. Um das läuferische Grundkonzept und die Pressingintensität muss man sich allerdings keine Sorgen machen. Wir gehen davon aus, dass sich der LASK oben festsetzen kann und tippen auf eine neuerliche Europacupteilnahme.

Ausblick 2020/21: Platz 2 – 4