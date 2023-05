Transfergerücht: Silva Kani vor Wechsel zur Wiener Austria

Laut israelischen Medien ist der Transfer durch. Der junge israelische Offensivspieler Silva Kani soll bei der Wiener Austria unterschreiben und im Sommer ablösefrei nach...

Laut israelischen Medien ist der Transfer durch. Der junge israelische Offensivspieler Silva Kani soll bei der Wiener Austria unterschreiben und im Sommer ablösefrei nach Wien wechseln.

Laut israelischen Quellen verpflichtet die Wiener Austria den jungen Rechtsaußen Silva Kani. Der 20-jährige Sohn togolesischer Einwanderer hatte sich vor rund zwei Monaten dazu entschlossen, seinen auslaufenden Vertrag bei Bnei Yehuda nicht mehr zu verlängern und eine neue Aufgabe zu suchen. Vielleicht konnte auch der aktuelle Austria-Legionär Matan Baltaxa seinem Landsmann diesen Transfer schmackhaft machen, denn der 27-Jährige stand auch bei Bnei Yehuda unter Vertrag.

Der junge Rechtsaußen, der absolvierte in dieser Saison 25 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse und erzielte dabei acht Treffer und einen Assist. Dabei stand er zehn Mal von Beginn an in der Startelf und wurde 15 weitere Male eingewechselt.

Anhand dieses Videos könnt ihr euch einen Überblick über seine Stärken machen und wie ihr sehen könnt, sind einige wirklich schöne Tore dabei.

Der junge Angreifer präsentierte sich in dieser Saison sehr effizient. Für seine acht Treffer benötigte er nur einen xG-Wert von 4.53. Auffallend ist zudem, dass er 12.33 offensive Duelle pro Spiel bestreitet, womit er auf Platz sechs in der Liga steht. 4.42 Dribblings pro Partie zeigen, dass er Eins-gegen-Eins-Duellen nicht aus dem Weg geht und 2.9 progressive Läufe pro Spiel ist ebenfalls ein guter Wert.

Die Austria-Fans im Austrian Soccer Board stehen einem möglichen Transfer jedenfalls positiv gegenüber:

Fearer: „Physisch bringt er jedenfalls einiges mit. Wäre wohl auch einer, den man zumindest 5-6 Spiele bei den Young Violets hätte machen lassen können zum Akklimatisieren. In der Offensive könnte uns das aber schon unberechenbarer machen.“

veilchen27: „In der Theorie könnten Silva Kani und Ibra Dramé langfristig (!) schon zu einer sehr temporeichen, unberechenbaren, technisch starken Flügelzange werden. In der Praxis zweifle ich, ob wir dieses Duo je in der Kampfmannschaft sehen werden, allein schon weil Ibra bisher, beginnend mit seiner starken Covid-Infektion, ein katastrophales Jahr 2023 erlebt.“

Viereee: „Ein ordentliches Bröckerl jedenfalls, und kicken kann er auch. Hoffen wir, er erleidet nicht das Yateke Schicksal.“

Wenn die israelischen Medien richtig liegen, dann können wir bald eine Vollzugsmeldung erwarten.