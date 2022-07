Transfergerücht: Sturm Graz interessiert sich für zwei Fenerbahce-Spieler

In türkischen Medien machen Gerüchte die Runde, dass Sturm Graz gleich an zwei türkischen Offensivspielern von Fenerbahce dran ist. Dass Ismail Yüksek und/oder Burak...

In türkischen Medien machen Gerüchte die Runde, dass Sturm Graz gleich an zwei türkischen Offensivspielern von Fenerbahce dran ist. Dass Ismail Yüksek und/oder Burak Kapacak zu den Grazern wechseln, darf allerdings aus verschiedenen Gründen bezweifelt werden.

Der 23-jährige Ismail Yüksek ist klassischer Box-to-Box-Spieler, der auf der Sechs, der Zehn, aber am ehesten auf der Acht eingesetzt werden kann. Yüksek kann aber auch in einer Raute auf beiden Seiten spielen. Fenerbahce holte den Mittelfeldspieler vor zwei Jahren günstig von Gölcükspor, setzte ihn allerdings nur ein einziges Mal ein. Danach war Yüksek an Balikesirspor, Adana Demirspor und zuletzt Bursaspor, den Klub seiner Heimatstadt, verliehen. Nach dem Abstieg von Bursaspor in die dritte türkische Liga wird mehrfach über Transfers von Bursaspor in aller Herren Länder spekuliert.

Der zweite Name, der aktuell die Runde macht, ist Burak Kapacak. Auch der 22-jährige Rechtsaußen wurde in Bursa geboren, wo er auch bis vor einem Jahr spielte, ehe ihn Fenerbahce um etwa 1,4 Millionen Euro aus seinem Vertrag kaufte. Der ehemalige türkische Juniorennationalspieler absolvierte in der vergangenen Saison sieben Pflichtspiele für „Fener“ und kickte vorwiegend in der zweiten türkischen Liga. Für Bursaspor brachte er es auf sieben Tore und 15 Assists in 78 Partien. Wie der klassische Rechtsaußen allerdings in Ilzers Raute passen soll, wirkt auf den ersten Blick noch etwas unklar.

Allgemein werfen türkische Medien gerne exzessiv mit Namen um sich und platzieren Transfergerüchte, die nicht selten haltlos sind. Zudem ist nicht ganz klar, ob Sturm Graz überhaupt noch zusätzliche Legionäre verpflichten möchte: Mit Wüthrich, Gazibegovic, Gorenc Stankovic und Höjlund sind vier Legionäre fix gesetzt. Auch Amadou Dante dürfte bleiben und mit Tomi Horvat und Otar Kiteishvili verfügt man über zwei weitere Ausländer, die Ambitionen auf einen Stammplatz haben – überhaupt jetzt, wo Kiteishvili wieder fit ist. Schon jetzt müsste Sturm also immer einen Legionär aus dem Matchkader streichen, will man am Österreicher-Topf teilnehmen.