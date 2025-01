Transfergerücht: Sturm und RB Salzburg an Stefan Lainer interessiert

Kehrt Stefan Lainer nach fünfeinhalb Jahren wieder in die österreichische Bundesliga zurück? Laut den Salzburger Nachrichten haben sowohl der SK Sturm Graz als auch...

Kehrt Stefan Lainer nach fünfeinhalb Jahren wieder in die österreichische Bundesliga zurück? Laut den Salzburger Nachrichten haben sowohl der SK Sturm Graz als auch Lainers Ex-Klub Red Bull Salzburg Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers bekundet, der sich einen Wechsel in seine Heimat vorstellen kann.

Sowohl der SK Sturm Graz als auch Red Bull Salzburg suchen aktuell einen Rechtsverteidiger. Bei den Blackies wird ein Ersatz für den abgewanderten Jusuf Gazibegovic gesucht, während bei den Salzburgern Amar Dedic vor einem möglichen Abgang steht. Sporting gab bereits ein hochdotiertes Angebot für den Rechtsverteidiger ab.

Stefan Lainer absolvierte bei Borussia Mönchengladbach seit seinem Wechsel 154 Pflichtspiele, in denen er vier Tore und 14 Assists beisteuerte. Der 39-fache Nationalspieler erhielt im Juli 2023 die Diagnose Lymphknotenkrebs. Die Erkrankung wurde frühzeitig erkannt, wodurch die Heilungschancen sehr gut waren und nach einer mehrmonatigen Therapie konnte Lainer im November 2023 wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Mittlerweile ist die Erkrankung vollständig geheilt.

In der aktuellen Saison kam Stefan Lainer in der Bundesliga nur auf 416 Spielminuten und ist in den meisten Partien nur Ersatz. Aktuell ist der US-Amerikaner Joe Scally die Nummer 1 auf der rechten Abwehrseite in Gladbach, wobei viele Fans den Österreicher aufgrund seiner noch immer großen Einsatzfreude und Mentalität in der Hackordnung vor Scally sehen.

Borussia Mönchengladbach müsste einem Wechsel natürlich zustimmen, was allerdings nicht ausgeschlossen ist Einerseits wird man einem langjährigen, treuen Spieler wie Lainer einen etwaigen Wechselwunsch nicht übelnehmen; andererseits gehört der Österreicher zu den Bestverdienern beim deutschen Bundesligisten, was angesichts seiner aktuellen Rolle als Scally-Backup sicherlich nicht ideal für die „Fohlen“ ist.

Lainer müsste bei einem Wechsel nach Österreich, insbesondere wenn er sich für den SK Sturm Graz entscheiden sollte, wohl Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Dafür winkt ihm allerdings mehr Spielzeit und eine Rolle als wertgeschätzter Führungsspieler.

Wir tippen, dass bei einem Transfer nach Österreich Red Bull Salzburg die Favoritenrolle innehat. Der Rechtsverteidiger durchlief die Akademie der Salzburger und war dort jahrelang Stammspieler und Leistungsträger. In 171 Pflichtspielen steuerte er 13 Tore und 34 Assists bei – für einen Außenverteidiger eine beeindruckende Quote. Obwohl der SK Sturm Graz in den vergangenen Jahren den finanziellen Abstand zu Salzburg verringern konnte, haben die Mozartstädter dennoch andere Spielräume, was Gehälter und Ablösen betrifft. Borussia Mönchengladbach wird jedoch dem Wechsel voraussichtlich nur dann zustimmen, wenn man selbst einen Ersatz für den Rechtsverteidiger findet – und das ist im Winter ein wenig schwieriger als im Sommertransferfenster.