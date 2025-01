Transferreporter: Rapid zeigt Interesse an jungem Saragossa-Stürmer

Dass der SK Rapid mit seiner winterlichen Kaderplanung noch nicht fertig ist, scheint wahrscheinlich. Gerade für die Offensive soll es noch weiteren Bedarf nach...

Dass der SK Rapid mit seiner winterlichen Kaderplanung noch nicht fertig ist, scheint wahrscheinlich. Gerade für die Offensive soll es noch weiteren Bedarf nach kurzfristigen Verstärkungen geben. Nun beginnen wieder neue Namen als mögliche Neuzugänge in Grün-Weiß zu kursieren.

Der neueste Name, der in Bezug auf die Grün-Weißen die Runde macht, ist Pau Sans. Der 20-jährige Spanier spielt aktuell für den Zweitligisten Real Saragossa, wo er erst im Herbst seinen Vertrag bis Sommer 2029 verlängerte. Pau ist etatmäßig ein Mittelstürmer, der jedoch im letzten Drittel sehr umtriebig agiert und auch häufig auf die Flügel pendelt.

Dribbelintensiv, auch als Rechtsaußen einsetzbar

Der junge Spanier gilt als dribbelintensiver Angreifer, der auch eine gute Erfolgsquote bei seinen Läufen mit Ball aufweist. Er lässt sich mit Vorliebe auf die rechte Seite fallen bzw. wird auch häufig als Rechtsaußen aufgeboten. Er agiert dabei als Rechtsfuß nicht klassisch invers, sondern sucht Dribblings durch die Halbräume. Dadurch kommt Pau Sans in mehrere Duelle, die gegnerische Linien brechen können, allerdings für einen Stürmer recht selten direkt in den Strafraum. In der laufenden Spielzeit kam der 177cm große Stürmer auf 2.26 Ballberührungen im Strafraum pro 90 Minuten. Unterm Strich stehen in 17 Saisonspielen bzw. 717 Spielminuten drei Tore und ein Assist für den Tabellenneunten in LaLiga2.

Verletzungsmisere bei Rapid-Stürmern

Rapid dürfte im Angriff noch Nachbesserungsbedarf haben. Dion Beljo und Nikolaus Wurmbrand sind die beiden fitten Stürmer im Rapid-Kader. Ob Guido Burgstaller nach seinem Schädelbasisbruch im Frühjahr noch ein Thema wird, ist aktuell noch unklar. Und hinzu kommt die große Unbekannte Ryan Mmaee.

Der Marokkaner kam beim 4:2-Testspielsieg über Levadia Tallinn vergangene Woche erstmals zu einem Einsatz in Grün-Weiß. Beim 2 x 60 Minuten Test war der Plan, jedem Spieler 60 Minuten Einsatzzeit zu verschaffen. Mmaee ließ sich jedoch bereits nach einer halben Stunde wieder auswechseln – erneut machte ein Muskel zu, vorerst spricht man bei Rapid von einer Vorsichtsmaßnahme.

Ob man sich auf die Fitness des 27-jährigen Stoke-Leihspielers verlassen kann, ist aber sehr fraglich. Auch Noah Bischof ist aktuell wieder verletzt und steht wohl nicht unmittelbar zur Verfügung. Rapid kann im Angriff zwar noch mit Spielern wie Isak Jansson improvisieren, aber die Dichte an fitten Akteuren fürs Sturmzentrum ist dennoch gering.

Transferexperten: Rapid erkundigte sich nach Leihe mit Kaufoption

Dass Pau Sans nun ein Thema in Hütteldorf sein könnte, postete der Transferreporter Luca Bendoni auf X/Twitter. Dieser gehört zum Team des international renommierten Sky-Topexperten Gianluca di Marzio. Dem Posting zufolge soll sich Rapid bei Saragossa über die Möglichkeit einer Leihe mit Kaufoption erkundigt haben.

Rapid Wien have inquired about 20yo Spanish forward, Pau Sans from Real Zaragoza on loan + option. 🇪🇸 #SKRapid #RealZaragoza pic.twitter.com/RHLCOaPjHK — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 28, 2025

Die Eckdaten sprechen aber eher gegen einen Transfer des jungen Spaniers nach Wien. Der 20-Jährige ist bei seinem Klub am Papier zwar nur vierter Stürmer, hat aber seit neuestem ein Arbeitspapier, das ihn noch 4 ½ Jahre an den Klub bindet. Auch das Profil von Pau Sans passt nur bedingt ins System Rapids.

Nicht „der“ Name, aber Rapid wird noch etwas machen

Es ist also wahrscheinlich, dass der Name Pau Sans nicht der letzte sein wird, der bis zum Ende der Wintertransferzeit in etwas mehr als einer Woche kursieren wird. Eines scheint aber nahezu sicher: Rapid wird nochmal am Transfermarkt zuschlagen.