Trotz 4. Platz: Rapid-Fans nach 1:2 in Klagenfurt stinksauer

Rapid zitterte sich trotz einer 1:2-Niederlage in Klagenfurt zum vierten Platz, womit die Saison für die Grün-Weißen zu Ende ist. Die Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum waren nach der Niederlage am Wörthersee dennoch entsetzt…

Fox Mulder: „Schwacher Abschluss einer schwachen Saison. Dass es trotzdem zumindest für Platz 4 gereicht hat, ist einerseits fast etwas verwunderlich, andererseits hat man es zumindest geschafft Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich bin froh, dass es vorbei ist, und nun gilt es die Mannschaft qualitativ zu verstärken. Es ist viel zu tun. Zugegebenermaßen eine Freude ist natürlich, dass man in der Endtabelle vor der Austria liegt. Die Nummer 1 in Wien sind also klarerweise wir!“

Silva: „Die Saison ist vorbei und ich hoffe, dass ich nur wenige von dieser Versagertruppe wiedersehen muss.“

LiamG: „Dass man sich am Ende noch auf die Dosen verlassen und auch hier noch zittern musste, zeigt eh wo wir stehen. Ich bin froh, dass diese oasch Saison vorbei ist. Das neue Präsidium, Katzer, Hofmann, Zoki, die Spieler und alle anderen haben viel zu tun in den nächsten Wochen. Bis Winter geb’ ich ihnen Zeit. Mehr gibt’s nicht mehr zu sagen ohne ausfällig zu werden.“

TomTom90: „Zum Glück ist diese Dreckssaison vorbei. Ich glaube ein paar Wochen Pause werden mir sehr gut tun.“

ppg: „Ich bin seit Jahrzehnten Rapidler. Aber zu dieser Mannschaft habe ich mit Ausnahme von Burgi die wenigste Nähe & Sympathie.“

flanders: „Mir geht diese Verlierer Mentalität so auf die Nerven. Gut spielerisch fehlt uns die Qualität, für Taktik ein Trainer, aber kann nicht sein dass wir uns da so hängen lassen. Endlich ist sie vorbei, eine weitere Scheiss-Saison.“

Chaostheorie: „Das war wieder mal eine Blamage…wie schlecht kann man unter diesen Voraussetzungen eigentlich spielen. Man braucht wirklich eine merkbare Veränderung im Kader und am besten im Betreuerteam. 4ter Platz, nur mit reinem Glück errungen.“

derfalke35: „Das einzige was ich dazu zu sagen hab, gut 10 Spieler brauch ich nächstes Saison nimmer in dem Kader, bitte Zoki & Co checkt das und schickt’s dem Köhn 10 Kisten Gösser oder Ottakringer als Dankeschön. Angfressn auf die heutige Leistung ist Hilfsausdruck..…“

GRENDEL: „Sollbauer will ich im übrigen nie mehr in unserem Dress sehen, der regt mich nur auf.“

hyks: „Absolute Frechheit sich in so einem wichtigen Spiel wieder mal in die Hose zu machen und ohne Feuer und Willen aufzutreten. Die Leistung ist weit von unserem Sieg gegen Sturm entfernt. Man könnte meinen, es hat eine andere Rapid-Mannschaft gespielt. Gott sei dank ist die Saison vorbei. Ein weiteren Grottenkick von unseren Jungs, könnte ich nicht mehr ertragen.“

Ernesto: „Ich hatte im gesamten Spiel nie den Eindruck, dass die Mannschaft richtig um den 4. Platz kämpft. Es ist halt passiert, man konnte es nicht verhindern. Schon irre, dass die Mannschaft in so einem Spiel derartig auftritt. Das irritiert mich sehr.“

LaDainian: „Eine unfassbare Drecksvorstellung. Mit mehr Glück als Verstand und können den vierten Platz ernudelt. Wenn der Pacult mit dem Zoki Schlitten fährt…, eine Mannschaft für die es um nichts mehr geht, beidlt die Mannschaft her, die eine Runde vorher gegen Sturm ein 0:2 in einen Sieg umgewandelt hat. Er hat sie einfach alt aussehen und wir haben es einfach passieren lassen. Diese Partie war von Anfang an einfach schlecht und einer Rapid nicht würdig.“

Ballbesitzfussball: „Schick, Wimmer, Sollbauer, Greil, Kerschbaum, Pejic waren heute nicht würdig das Rapid Trikot zu tragen. Für mich ist die Leistung in dem Spiel noch schlimmer wie Vaduz, es zeigt auch dass es nicht nur Feldhofer war sondern auch die Qualität und vor allem die Mentalität der Spieler einfach ein Verarschung ist. Allein das Interview von Sollbauer, solche Spieler haben bei Rapid nichts verloren. Barisic wird sich einen anderen Stil in der Mannschaftsführung überlegen müssen aber auch noch ernsthaft überlegen welche Spieler für die nächste Saison geeignet sind, der Kader muss sich substantiell ohne wenn und aber ändern, denn DAS was heute zu sehen war, geht kein 2. Mal.“

schleicha: „Es braucht einen massiven Umbruch in dieser Mannschaft. So wenig Qualität ist schon absurd. IV, ZM, DM, OM kann komplett getauscht werden. Ausnahme: Querfeld. Nicht einen einzigen brauchen wir von dem Sauhaufen. Für Barisic und sein Team spricht aber ehrlicherweise auch nicht viel nach dieser Saison.“

Schwemmlandla3: „Mir bleibt nur eines: Danke danke Köhn, dass du dem SK Rapid das Ende dieser Oasch Saison beschert hast. Wirklich tausend Dank, dass der Spuk vorbei ist und nicht noch 2 Spiele lang andauert. Zum Rest: Schämt euch für diesen eierlosen Auftritt heute. Beginnend vom Trainerteam bis zu den Spielern. Mehr will ich zu diesem Spiel erst gar nicht verlieren. Dafür ist das Wetter und der Abend zu schön.“

Lichtgestalt: „Hab die letzten Wochen nicht einmal mehr zugeschaut, danke an die Verantwortlichen. Ihr habt mir nach 45 Jahren Rapid ausgetrieben.“

Woody: „Das Spiel war ein perfekter Spiegel für diese Saison. Schwach, fehlerhaft und nach vorne alles andere als überzeugend. Wir haben heute wohl das gespielt, was wir drauf haben. Eigentlich traurig, weil ich unseren Kader eigentlich deutlich stärker eingeschätzt hätte. Aber wirklich erschreckend ist in meinen Augen der Ausblick in die kommende Saison. Mir fehlt die Phantasie, wie das mit ein paar neuen Spielern besser werden sollte. Dafür fehlt es einfach viel zu sehr an spielerischer Linie und einem klaren Plan. Selbst wenn wir es schaffen 2-3 Wunderwuzzis zu holen, werden diese bald von unserer Planlosigkeit und Mittelmäßigkeit angesteckt werden, befürchte ich. ….aber vielleicht bin ich in dieser Scheißsaison einfach nur ein hoffnungsloser Pessimist geworden und sie überraschen mich dann nach der Sommervorbereitung mit erfrischendem Angriffsfussball. Ich lass mich überraschen.“

WorkingPoor: „14 Niederlagen und in vier Derbys einen(!) Punkt geholt. Das ist einer Rapid nicht würdig. Entweder funktionieren wir das ganze zu einem Wirtshaushobbykegelverein um, oder man besetzt die ganzen Positionen mit fähigen Leuten.“

Stanley-Stiff: „Die zweite Saison zum – im großen und ganzen – Vergessen in Folge. Mit entsprechendem Abschluss. Habe fertig mit dieser Truppe und erwarte mir ganz einfach mehr in der kommenden Saison. Die letzten beiden Saisonen genügen den Ansprüchen ganz einfach bei weitem nicht. Und dabei rede ich nicht von Titelträumen oder Europacuperfolgen. Erwarte mir starke Kaderveränderungen, auch betreffend Qualität, in diesem Sommer. Noch so eine – und damit die dritte – Dreckssaison kann ja nicht wirklich die Wahrheit sein oder wir geben jede sportliche Ernsthaftigkeit endgültig auf. Wer es nicht leisten kann, kontinuierlich und konstant besseres auf den Platz zu bringen als das Schauspiel der letzten 24 Monate, muss gehen. Simple as that.“

narya: „Die Mannschaft war sichtlich mental nicht hinreichend fit für diese Herausforderung heute. Das muss strukturell analysiert werden.“

b3n0$: „Burgstaller spricht es an: Charaktertest verloren. In der Halbzeit hörst du die Austria liegt 0:1 hinten und schon wird zurückgeschaltet und auf „ois wuascht“ gespielt. Am Ende zittern’s dann aber kollektiv vor dem Fernseher, als hätte man es nicht in der eigenen Hand gehabt.“

GrimCvlt: „Eigentlich dachte ich mit Vaduz sei der Tiefpunkt erreicht, aber dass man ernsthaft am Ende mit RB mitzittern muss, setzt dieser Scheißsaison die Krone auf. Da dürfen sich sehr viele hinterfragen.“

since-1899: „Die 5. Niederlage im 5. Auswärtsspiel in der Meistergruppe. So sieht in Klagenfurt unser voll auf Sieg spielen, weil wir Unentschieden nicht können, also aus. – Bravo! Ich hoffe, diese charakterlose Truppe hatte immer Kenntnis über den Spielstand von Austria – RB. Macht es zwar keineswegs besser, aber es fehlt mir einfach der Glaube, dass man einen derart lustlosen Badeschlapfenkick zeigen kann, wenn man zwingend noch einen Punkt brauchen würde. 3 Derbys verloren, eines gerade noch auf einen Punkt gerettet, und trotzdem vor der Austria – das muss man auch erst einmal erfinden können. Kader ausmisten! Kader ausmisten! Kader ausmisten! – Jetzt.“

Kabinenparty: „Bitte einen Mentaltrainer einstellen!!! Aber für uns Fans. Langsam brauch ich professionelle Hilfe.“

derfalke35: „Ich bin immer noch extrem enttäuscht von der Leistung, gründlich Ausmisten, das ist das einzige was mir einfällt und ich denke bei allen Nebengeräuschen, die man heute vernehmen konnte, wird das auch passieren. Es fehlt einfach die Siegermentalität.“

FloRyan: „Burgis Interview passt so und mehr muss man auch nicht sagen. Weder zu gestern, noch zu dieser Saison, noch zu Zokis immer wiederkehrenden Ausreden und lustlosen Interviews. Er wirkt total ausgelutscht und verbraucht. Mit dem gleichen Elan tritt die Mannschaft seit Wochen auf. Ich bin froh, dass diese Saison vorbei ist. Diese Saison und große Teile dieser Mannschaft waren eine Schande für den SK Rapid. Dass der Verein nächste oder übernächste Woche 240€ von meinem Konto abbuchen darf, damit ich mir das ein weiteres Jahr antue, wirkt wie ein Hohn. Hoffentlich wird die kommende Saison spielerisch & ergebnistechnisch besser, ansonsten befürchte ich, werd ich mich immer weiter von Rapid entfernen, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Es begann schon vor einigen Wochen, dass ich meine Freizeitplanung anders priorisiert habe und die Spiele kein absoluter Fixpunkt mehr waren. Folglich war ich weder gegen den LASK noch Sturm im Stadion. Es ist vergleichbar mit der Liebe, wo man eine Person zwar liebt, aber eine Beziehung mit ihr dennoch einfach nicht funktionieren will und man dies schlussendlich, aller Gefühle entgegen, einsehen muss und wird.“

AntiPessimist: „Mit einer Nacht Abstand muss ich sagen, dass ich einfach nur noch ratlos bin. Ja Qualität der Spieler ist überschaubar. Ja das taktische Korsett Zokis baut aber genau auf diesen individuellen Fähigkeiten auf, damit es funktioniert. Also ja beides kann bereits nach der Sommervorbereitung theoretisch besser werden. Jetzt das große ABER: Gestern war wirklich die erste Partie unter Zoki II, und da war einiges an harter Kost dabei, in der ich das Gefühl hatte er ist selbst überfordert mit der Leistungsbereitschaft/-fähigkeit. Da gab’s ein paar Szenen die auch auf Kamera waren, wo er fast schon hilflos die Schultern in die Höhe gerissen hat in Richtung Spieler. Gerade bei einem schwachen Kader sollte ich als Trainer Einigkeit und Motivation beschwören. Was anderes bleibt ja eigentlich nicht mehr übrig. Gestern hatte ich das Gefühl, dass Zoki in der Coachingzone aufgegeben hat. Das macht mir Sorgen.“

Da Oide Bimbo: „So ist das manchmal. Man erreicht sein Ziel ohne zu brillieren. Es war für alle klar: Platz 4 erreichen, egal wie. So war es dann auch. Klar war auch: es wird der letzte Auftritt vor dem Kaderumbruch. Die halbe Mannschaft werden wir nicht mehr sehen. Der Ärger über die schlechte Leistungen wird sehr bald der Freude und der Neugier auf die neue Mannschaft weichen. Wäre ich hingegen Austrianer, ich ärgerte mich grün und blau. So denke ich: so what.“

