Türkische Medien: Adana Demirspor will Rapids Yusuf Demir

In der Türkei kursiert ein neues Gerücht bezüglich eines Demir-Transfers. Dem Namen nach passenderweise hat der Süper-Lig-Klub Adana Demirspor seine Fühler nach dem Rapid-Juwel ausgestreckt.

Der kultige Klub aus Adana stieg in der vergangenen Spielzeit in die höchste Klasse der Türkei auf, wurde auf Anhieb Neunter in der türkischen Zwanzigerliga. Die Mannschaft der Blauen ist mit zahlreichen Stars, vor allem interessanten Legionären gespickt. Trainer ist der Italiener Vincenzo Montella, der Toptorjäger Italiens Skandalboy Mario Balotelli. Zudem spielen der Marokkaner Younes Belhanda, Ex-Bayern-Toptalent Sinan Kurt, der einstige Schalker Benjamin Stambouli und der norwegische Teamverteidiger Jonas Svensson beim türkischen Verein. Der Mittelfeldroutinier Gökhan Inler, in zwei Wochen 38 Jahre alt, wird hingegen seine Karriere beenden.

Yusuf Demir kehrte nach seiner Barcelona-Leihe gebrochen nach Wien-Hütteldorf zurück, konnte im vergangenen Halbjahr nicht an seine Zauberleistungen von vor der Leihe anknüpfen. Zuletzt wurde Demir mit Sassuolo in Verbindung gebracht und auch einige deutsche Bundesligisten haben das Top-Talent weiterhin auf dem (zumindest erweiterten) Zettel. Demir wird nun an der U19-Europameisterschaft teilnehmen und nachdem er noch zwei Jahre Vertrag bei Rapid hat, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass er sich nochmal bei den Grün-Weißen durchbeißen will.

Für Adana Demirspor wäre die Verpflichtung von Demir jedenfalls eine mit Rekordcharakter. Der bisher teuerste Einkauf des Klubs war der Nigerianer David Akintola, der letztes Jahr um eine Million Euro von Midtjylland kam. Der Klub soll nun aber bereit sein zu investieren, um in der Süper Lig die Europacupstartplätze anzugreifen. Das gut informierte türkische Medium Transfer Merkezi brachte nun via Twitter eine mögliche Demir-Verpflichtung ins Spiel.