Überraschung des Spieltags (12): Top-Teams patzen zum Jahresabschluss

Wie nach jeder Runde lassen wir den vergangenen Spieltag der österreichischen Bundesliga Revue passieren und blicken auf das Spiel, das uns am meisten überraschte. Diesmal gaben überraschend die beiden Top-Teams LASK und RB Salzburg zum Jahresabschluss Punkte ab.

Bevor wir uns den beiden Überraschungen widmen wollen wir uns kurz die restlichen Resultate des 12. Spieltags ansehen. Hartberg feierte gegen Altach einen 1:0-Heimsieg und ist nur noch zwei Punkte vom oberen Playoff entfernt. Beim Spiel zwischen der Admira und dem SK Rapid fiel auch nur ein einziger Treffer, den Ercan Kara in der 20. Minute für die Gäste erzielten, die damit in der Tabelle an der Spitzengruppe dran bleiben. Wichtig für Coach Didi Kühbauer wird es gewesen sein, dass seine Mannschaft diesmal ohne Gegentor blieb. Auch die formstarken Blackies mussten im Spiel gegen den SKN St. Pölten keinen Gegentreffer hinnehmen und gewannen mit 3:0. Ilzers Mannschaft liegt in der Tabelle einen Punkt hinter RB Salzburg, hat aber eine Partie weniger absolviert.

Salzburg und LASK gaben Punkte ab

Am Sonntag gab es gleich drei Überraschungen. Die WSG Tirol musste sich mit 1:3 der SV Ried geschlagen geben, überwintert aber dennoch auf dem starken fünften Platz. Weit überraschender war jedoch die Heimniederlage von RB Salzburg gegen den Wolfsberger AC. Jesse Marschs Mannschaft zeigte in der Offensive zwar eine recht gute Partie, war aber hinten wieder fehleranfällig und hatte speziell mit dem schnellen Umschaltspiel des Gegners Probleme. Der Coach machte das schwache Abwehrverhalten allerdings nicht an einzelnen Positionen fest, sondern sah mannschaftstaktische Probleme im Abwehrverhalten, die das komplette Team betreffen. Auf der Gegenseite sprach Ferdinand Feldhofer von einem historischen Sieg, da sein Klub noch nie ein Auswärtsspiel gegen die Salzburger für sich entschied. Die Formkurve zeigt bei den Kärntnern nach oben, zumal sie auch nach starken Leistungen in der Europa League überwintern werden.

Der LASK hatte nach dem Ausrutscher der Salzburger die Chance mit dem letzten Meisterschaftsspiel im Kalenderjahr 2020 die Tabellenführung zu übernehmen. Zu Gast waren die Linzer bei der Wiener Austria, die in der Liga seit sieben Spieltagen auf einen Sieg warteten und näher am letzten Platz als am oberen Playoff rangieren. Die Wiener sicherten sich dank dem in Überform agierenden Pentz, der in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter hielt, einen Punkt, wobei man auch von der Personalsituation beim LASK profitierte. Die Oberösterreicher mussten sieben verletzte Spieler vorgeben, waren jedoch trotzdem die klar dominierende Mannschaft am Platz. Die Wiener Austria überwintert nach dem 1:1-Unentschieden auf Platz 10, da Ried dank des Siegs gegen die WSG Tirol in der Tabelle an den Veilchen vorbeizog. Auf den vorderen Plätzen wird es enorm spannend, da Sturm, LASK und Rapid auf Leader Salzburg allesamt nur einen Punkt Rückstand aufweisen, wobei der SK Sturm wie oben erwähnt eine Partie weniger bestritt.

Da die Mannschaften so knapp beisammen liegen darf man sich schon auf ein spannendes Frühjahr freuen. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Teams jedenfalls nicht, denn fast in genau einem Monat nimmt die Liga mit dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm wieder ihren Spielbetrieb auf. Für unseren Kooperationspartner tipp3 sind die Salzburger nach wie vor der größte Favorit auf den Meistertitel. Sturm, Rapid und der LASK folgen mit einem Respektabstand.