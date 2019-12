Überraschung des Spieltags (18): Salzburg mit drittem X im vierten Spiel

Nach jeder Runde präsentieren wir euch unsere Überraschung des Spieltags. Diese Woche haben wir uns für das 2:2-Unentschieden zwischen Hartberg und RB Salzburg entschieden....

Nach jeder Runde präsentieren wir euch unsere Überraschung des Spieltags. Diese Woche haben wir uns für das 2:2-Unentschieden zwischen Hartberg und RB Salzburg entschieden.

Bis auf das Erfolgserlebnis der Hartberger gegen den Tabellenführer, gab es in dieser Runde nicht die ganz großen Überraschungen. Der SK Rapid setzte sich klar und souverän auswärts gegen die Admira durch, die Wiener Austria und der WAC trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Mattersburg gab nach einem 3:1-Auswärtssieg gegen den Aufsteiger WSG Tirol die rote Laterne an den direkten Konkurrenten ab, Altach fuhr beim SKN St. Pölten einen klaren 3:0-Auswärtssieg ein. Richtig kurios entwickelte sich die Partie zwischen dem LASK und dem SK Sturm, da die Gäste nach nur 24 Minuten mit 3:0 in Führung lagen. Die Linzer erzielten aber noch in der ersten Halbzeit zwei Treffer und glichen in der 74. Minute aus. Die letzten Minuten verteidigte Sturm das Unentschieden sogar mit zwei Spielern weniger, da Dominguez in der 61. Minute und Hierländer in der 86. Minute jeweils mit einer gelb-roten Karte vom Platz geschickt wurden. Der LASK bewies also Moral, verabsäumte es aber aufgrund der schwachen Anfangsphase den Serienmeister aus Salzburg in der Tabelle zu überholen. Rapid schob sich mit dem Auswärtssieg gegen die Admira am WAC vorbei.

Kuriose rote Karte

Das Spiel in Hartberg war vielleicht nicht ganz so kurios wie die Begegnung zwischen dem LASK und Sturm, aber auch in der Steiermark gab es einige überraschende Situationen. Alles fing in der 16. Minute an, als Schiedsrichter Manuel Schüttengruber nach einem Dutzend-Foul in die Tasche griff und den roten Karton herausholte. Der Salzburger Ashimeru hätte sich über eine gelbe Karte wahrscheinlich nicht beschweren können, aber weshalb der Schiedsrichter Rot zeigte, ist auch in der Wiederholung ein Rätsel. Die Hartberger nutzten die Überzahl aus und gingen im Laufe der Partie zweimal in Führung, doch die Gäste konnten beide Male den Rückstand ausgleichen.

Für die Hartberger kann das Unentschieden gegen dezimierte Salzburger dennoch als Erfolgserlebnis zählen, da die Austria ihrerseits gegen den WAC nicht über eine Punkteteilung hinauskam und der 7-Punkte-Vorsprung auf das untere Playoff verteidigt werden konnte. In der Zwischenzeit tätigten die Steirer einen interessanten Transfer, denn Michael John Lema wechselte leihweise von Sturm nach Hartberg. Der 20-Jährige könnte in der Frühjahrssaison eine wichtige Stütze werden. Salzburg wiederum konnte in den letzten vier Meisterschaftsspielen nur die Partie gegen den Aufsteiger aus Tirol gewinnen und kam gegen St. Pölten, Admira und nun Hartberg nicht über ein X hinaus.

Wie geht es nach der Winterpause weiter?

