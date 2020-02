Überraschung des Spieltags (20): Tabellenschlusslicht schlägt den WAC

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Auch...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Auch diese Woche gab es das eine oder andere überraschende Resultat – wir haben uns schlussendlich für die Niederlage des WAC gegen die WSG Tirol entschieden, wollen aber zunächst in aller Kürze den Spieltag Revue passieren lassen.

Ganz sicher keine Überraschung war der 4:1-Sieg des Tabellenführers LASK gegen den SKN St. Pölten, der trotz starker Rotation souverän agierte und früh für klare Verhältnisse sorgte. Zum Matchwinner avancierte ausgerechnet der Ex-St.Pöltner Husein Balic, der einen Doppelpack beisteuerte und bewies, dass er eine Verstärkung für die Oberösterreicher sein kann. Der Auswärtssieg des SK Sturm gegen die Admira ist sicherlich ebenfalls keine riesige Überraschung, sorgte aber dafür, dass es in der Südstadt zu einem Trainerwechsel kam. Am 20. Spieltag gab es drei Punkteteilungen, wobei beim 0:0-Unentschieden zwischen Mattersburg und Altach keine Treffer zu sehen waren. Die gab es bei den beiden anderen Unentschieden, in denen die Wiener Klubs eine Hauptrolle spielten. Die Hütteldorfer sicherten sich mit einem Last-Minute-Treffer durch den eingewechselten Neuzugang Ercan Kara beim 2:2 in Hartberg gerade noch einen Punkt. Die Wiener Austria rang RB Salzburg ebenfalls eine 2:2-Unentschieden ab, das im Kampf um das obere Playoff aller Voraussicht nach aber zu wenig sein wird.

Niederlagenserie

Die größte Überraschung der Runde fand diesmal aber in Tirol statt, wo der Aufsteiger und Tabellenletzte den Wolfsberger AC schlug. Die WSG Tirol setzte sich mit 2:0 gegen die Kärntner durch, wobei Michael Svoboda und Zlatko Dedic gegen Ende der ersten Halbzeit die beiden Treffer erzielten. Der Sieg kam sicherlich ein wenig glücklich zustande, da nach dem Expected-Goal-Modell mit 1,51:1,77 die Gäste die Nase leicht vorne hatten. Der WAC schoss auch öfters aufs gegnerische Tor (17:12) und hatte mit knapp 70% weit mehr Ballbesitz als die Hausherren. Die ändert aber nichts daran, dass Ferdinand Feldhofer seine erste Bundesliga-Niederlage als WAC-Trainer hinnehmen musste. Dies ist einerseits überraschend, da der WAC in der Runde zuvor souverän mit 3:0 gegen den TSV Hartberg gewann und das Tabellenschlusslicht aus Tirol nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge ausgerechnet gegen den WAC wieder voll anschrieb.

