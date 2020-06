Überraschung des Spieltags (25): Hartberg feiert Auswärtssieg beim WAC

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diese...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diese Woche gab es gleiche mehrere überraschende Ergebnisse wie wir gleich sehen werden. Schlussendlich entschieden wir uns aber für den Auswärtssieg der Hartberger gegen den WAC.

Englische Woche mit vielen Überraschungen

In der Qualifikationsgruppe trennten sich die WSG Tirol mit einem 1:1-Unentschieden vom SV Mattersburg und die Admira machte mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Mattersburg zwei Plätze in der Tabelle gut, wobei Wattens, St. Pölten und die Südstädter nur von einem Punkt getrennt sind – es geht also richtig heiß her im Abstiegskampf. Altach übernahm nach einem 2:0-Auswärtssieg gegen schwache Austrianer die Tabellenführung im unteren Playoff.

In der Meistergruppe feierten die Salzburger einen ungefährdeten Auswärtssieg gegen den SK Sturm. Die Mozartstädter lagen nach einem Doppelpack von Szoboszlai bereits nach zehn Minuten mit 2:0 in Führung und Sturm schwächte sich im weiteren Verlauf der Partie mit zwei roten Karten, sodass am Ende ein klarer 5:1-Sieg des Tabellenführers die Folge war. Richtig überraschend war auch der 1:0-Auswärtssieg des SK Rapid gegen den LASK. Die Hütteldorfer setzten auf eine kompakte Defensive und nutzten in den letzten Minuten einen Fehler von Wiesinger zum entscheidenden Treffer bei. Diesen erzielte Edeljoker Fountas, der zur Überraschung der Rapid-Fans nicht in der Startaufstellung zu finden war. Die drei Punkte waren enorm wichtig für die Hütteldorfer, zumal im Parallelspiel eine weitere große Überraschung stattfand.

WAC verspielt 2:0-Führung

Nach 37 Minuten schien in der Lavanttal-Arena alles klar zu sein. Nach Treffern von Schmerböck und einem fantastischen Tor von Shon Weissman lagen die Hausherren mit 2:0 in Führung. Hartberg verkürzte jedoch zur Pause den Spielstand auf 1:2, als Rajko Rep einen Konter sicher abschloss. Die zweite Hälfte begann mit einem Schock für die Hausherren, da Nemanja Rinic einen Elfmeter verschuldete und für sein Foul die gelb-rote Karte sah. Tadic verwandelte den Strafstoß und die Partie war plötzlich wieder ausgeglichen. Für die Hausherren nahm der Abend keine gute Wendung, da die Gäste in Form von Jodel Dossou und dem starken Amadou Dante zwei weitere Treffer erzielten. Die Sensation war perfekt und Hartberg liegt in der Tabelle nun sogar vier Punkte vor dem SK Sturm. Wer bei unserem Kooperationspartner tipp3 10 Euro auf einen Auswärtssieg der Hartberger setzte, durfte sich über einen Gewinn von 55 Euro freuen!

Der WAC rutschte nach der Niederlage auf den dritten Tabellenplatz zurück und muss nun drei harte Spiele bestreiten. Zunächst wartet am Sonntag das Auswärtspiel gegen den SK Rapid, ehe das Doppel gegen Tabellenführer Salzburg ansteht.

Hartberg wiederum trifft am Sonntag auf den SK Sturm, der bislang alle drei Spiele im Meisterplayoff verlor und gegen unsere Überraschunsgmannschaft der Woche mit Spendlhofer und Donkor zwei gesperrte Spieler vorgeben muss.