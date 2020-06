Überraschung des Spieltags (28): Hartberg beendet Rapid-Siegserie

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. In...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. In dieser Runde gab es gleich mehrere Übnerraschungen – wir haben uns für den Auswärtssieg der Hartberger gegen den SK Rapid entschieden.

Am 28. Spieltag feierte zunächst der SV Mattersburg einen wichtigen 2:0-Sieg gegen den SKN St. Pölten und schob sich in der Qualifikationsgruppe mit dem Sieg auf den dritten Tabellenplatz. Die Admira, die immerhin im Auswärtsspiel gegen Altach einen Punkt holen konnte, liegt nun gemeinsam mit der WSG Tirol, die auch das „Rückspiel“ gegen die Wiener Austria verlor, auf dem letzten Tabellenplatz. Die Wiener wiederum haben nun drei Punkte Vorsprung auf Altach und acht Punkte auf den Drittplatzierten, was bedeutet, dass die Veilchen mehr oder weniger schon mit einem Playoff-Spiel planen können.

WAC holt erneut ein Unentschieden gegen Salzburg

In der Meistergruppe gab es einen wenig überraschenden Auswärtssieg des LASK gegen den SK Sturm, wobei sich die Grazer aufgrund zwei gelb-roten Karten wieder einmal selbst schwächten. Eine große Überraschung war allerdings das 2:2-Unentschieden des WAC gegen RB Salzburg. Die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer holte auch im zweiten Spiel gegen den Tabellenführer einen Punkt, obwohl die Gäste bis zur 80. Minute mit 2:0 in Führung lagen. Ein Eingentor von Routinier Ulmer und der Ausgleichstreffer von Michael Liendl drehten die Partie – wir können uns nicht erinnern, wann Salzburg zuletzt in der Liga einen 2:0-Vorsprung in den Schlussminuten aus der Hand gab.

Hartberg macht Kampf um Platz 3 wieder spannend

Die größte Überraschung des 28. Spieltags fand jedoch in Hütteldorf statt, wo der SK Rapid eine bittere 0:1-Niederlage gegen Hartberg einstecken musste. Das bedeutet, dass der Rückstand der Hütteldorfer auf Tabellenführer Salzburg größer wurde, obwohl Jesse Marschs Mannschaft ebenfalls patzte. Wahrscheinlich ist es jedoch von größerer Bedeutung, dass der Vorsprung auf den LASK und den WAC kleiner wurde und damit der Kampf um Platz 3 neu eröffnet wurde.

No Taxi, no party

Der SK Rapid spielte sich gegen Hartberg zahlreiche Chancen heraus, allerdings machte sich das Fehlen von Taxi Fountas wieder einmal stark bemerkbar. Ohne dem griechischen Goalgetter sieht es aktuell im Angriff sehr schlecht aus, da die Offensivleute rund um Knasmüllner und Kitagawa einfach zu viele Möglichkeiten ungenutzt lassen. Zudem erwischten auch Schwab und Ullmann nicht ihren besten Tag. Als sich die Gäste im Laufe der zweiten Halbzeit rund um den eigenen Strafraum dicht aufstellten, fand Didi Kühbauers Mannschaft kaum noch ein Rezept um gefährliche Chancen zu kreieren. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Hütteldorfer nach wie vor große Verletzungssorgen haben und mit den Verletzten eine ganze Mannschaft aufstellen könnten, die wohl auch um Europacup-Plätze mitspielen würde. Wer bei unserem Kooperationspartner tipp3 € 10.- auf einen Hartberg-Sieg spielte, darf sich über einen Gewinn von € 60.- freuen.

Schwere Aufgaben am kommenden Spieltag

Kommende Woche warten auf beide Mannschaften schwere Aufgaben. Hartberg ist der große Außenseiter im Spiel gegen den LASK, während der SK Rapid sich zuhause gegen Salzburg ebenfalls in der Außenseiterrolle befindet.

So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 die Chancen für diese beiden Spiele ein: