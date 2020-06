Überraschung des Spieltags (29): Neun Treffer in Hütteldorf

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. In...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. In dieser Runde blieben die riesigen Überraschungen aus, doch ein Ergebnis sticht natürlich heraus.

Am 29. Spieltag der österreichischen Bundesliga vergrößerte die Wiener Austria in der Qualifikationsgruppe zunächst den Vorsprung auf Altach. Die Veilchen gewannen das Auswärtsspiel gegen die Admira mit 2:0, während die Vorarlberger gegen den SV Mattersburg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskamen. Mit dem gleichen Ergebnis endete auch die Partie zwischen dem SKN St. Pölten und der WSG Tirol.

In der Meistergruppe setzten sich alle Favoriten durch. Der LASK gewann in Hartberg mit 5:1. Der WAC setzte sich gegen den SK Sturm mit einem 2:0 Sieg durch. Dass die Salzburger aus Hütteldorf drei Punkte mitnahmen ist nicht überraschend, die Höhe des Sieges hingegen schon. Jesse Marschs Truppe gewann mit 7:2 und fügte den Grün-Weißen damit eine Niederlage zu, die sie lange nicht vergessen werden.

Revanche für das 7:0

Dabei begann der Abend aus Sicht der Hausherren mit einem Erfolgserlebnis. Nachdem die Salzburger in den ersten Minuten das Kommando übernahmen, kamen die Hütteldorfer immer besser in die Partie und gingen nach einem individuellen Fehler von Mwepu durch einen Treffer von Ercan Kara in Führung. Salzburg erhöhte in weiterer Folge den Druck und schaffte den Ausgleich, der aufgrund eines Abseits allerdings nicht zu geben gewesen wäre. Danach spielten sich die Gäste in einen wahren Spielrausch und schossen bis zur Pause drei weitere Tore.

Der SK Rapid konnte auch über weite Strecken der zweiten Hälfte den Kampf nicht annehmen und sah sich dem starken Salzburger Kombinationsspiel hilflos ausgeliefert. Der Höhepunkt im zweiten Durchgang war sicherlich der Treffer von Zlatko Junuzovic, der einen Eckstoß knapp außerhalb des Strafraums direkt annahm und mehr als sehenswert im Tor der Rapidler versenkte. Dieser Treffer, der ein heißer Kandidat für das Tor des Monats ist, machte auch international Schlagzeilen. In der Nachspielzeit, als die Salzburger bereits mit 7:1 in Führung lagen, verschönerte Taxi Fountas das Ergebnis ein wenig, als er nach einer Vorarbeit von Ercan Kara das 2:7 erzielte und damit den Schlusspunkt setzte.

Torhunger war spürbar

Der SK Rapid traf am Mittwoch auf extrem starke Salzburger, die wahrscheinlich die beste Leistung seit dem Mateschitz-Einstieg gegen die Hütteldorfer abriefen. Der Tabellenführer kombinierte mit einem irrwitzigen Tempo, war athletisch eindeutig überlegen und auch bei klarer Führung hungrig nach weiteren Toren. Dass alleine in der ersten Hälfte acht verschiedene Spieler einen Torabschluss zu Buche stehen hatten und sich insgesamt sieben verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen spricht Bände.

Wenige grün-weiße Lichtblicke

Aus Sicht der Hütteldorfer gibt es nur zwei positive Aspekte. Ercan Kara machte seine bislang beste Partie im Rapid-Dress. Der Angreifer steuerte nicht nur einen Treffer und einen Assist bei, sondern sicherte vorne auch viele Bälle gegen die starken Salzburger Abwehrspieler. Der zweite positive Aspekt ist, dass nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt, da am Sonntag das enorm wichtige Spiel gegen den SK Sturm wartet. Die Hütteldorfer sollten drei Punkte einfahren, damit die Chancen auf den so wichtigen Platz 3, der einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase sichert, nicht immer geringer wird. Taxi Fountas wird dabei nicht zur Verfügung stehen, da er beim Aufwärmen (!) aufgrund von Schiedsrichterkritik während der ersten Hälfte seine fünfte gelbe Karte sah – sicherlich die unnötigste in der gesamten Saison.

So geht es weiter

