Unkreativ oder spannend? Das sagen die Rapid-Fans zu Markus Katzer

Der SK Rapid gab am 30. Dezember bekannt, dass Markus Katzer die Rolle des Geschäftsführers Sport beim SK Rapid übernehmen wird. Der Ex-Spieler, der in den vergangenen Jahren bei der Vienna unter Vertrag stand, unterschrieb einen Dreijahresvertrag in Hütteldorf. Was sagen die Fans zu dieser Entscheidung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Grüner-Wiener: „Wie ich vor einen Monat das Gerücht hörte, war ich erstmals enttäuscht. Nun habe ich mich allerdings ein wenig näher mit Katzer befasst und finde die Entscheidung gut. Ich glaub das könnte unser Schicker werden. Das neue Team ist jung und hungrig und möchte etwas erreichen.“

Irgendeiner: „Ich finde Katzer keine Traumbesetzung aber sicher eine der spannendsten Personalien in Österreich. Der Vorteil Rapid zu kennen und zu verstehen ist nicht wegzuleugnen. Damit gestehe ich ihm aber auch relativ wenig Eingewöhnungszeit zu. Das Umfeld kennenzulernen wird wohl nicht so lange dauern. Ich bin gespannt, ob er sein „Netzwerk“ an Beratern so einbringen kann, dass es uns weiterbringt. Das Scouting ist ja – so habe ich es zumindest noch im Kopf – sowieso ein Thema, das noch verbessert werden soll. Unabhängig vom Sportdirektor. Ich finde, es ist eine gute Lösung, die spätestens im Sommer klar ersichtlichen Erfolg und die neue Linie zeigen muss…“

Phil96: „Uninspirierte Lösung. Kann natürlich auch funktionieren, aber sonderlich vom Hocker haut es mich mit der Bestellung nicht.“

SmokinAces: „Als Spieler wurde er schon oft abgeschrieben und hatte dann gefühlt drei Saisonen seinen 17. Frühling. Mögest du nun wieder aufblühen!“

Boidi: „Sehr unkreative Lösung, die keine Euphorie auslöst. Bin sehr skeptisch ob das mehr wird als das übliche weiterwurschteln. Positiv ist, dass der Geschäftsführer Sport nur für die Kampfmannschaft zuständig ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Steff, Katzer und Zoki ähnlich ticken.“

TomTom90: „Herzlich Willkommen Mecki! Bin froh, dass nun endlich Klarheit herrscht! Jetzt noch Barisic endgültig fixieren und wir können gut aufgestellt ins neue Jahr starten. Mir ist schon klar, dass ein Katzer nicht dieser klingende Name ist, wüsste aber auch nicht was massiv gegen ihn sprechen würde. Was hier immer wieder massiv unterschätzt wird, ist trotz allem die Rapid-Erfahrung. Dieser Verein ist einfach anders und es ist kein Zufall, dass in den letzten 20 Jahren Ex-Rapidler in den sportlichen Positionen die größten Erfolge hatten.“

Da Oide Bimbo: „Willkommen zurück! Viele hätten sich einen international vernetzten Kapazunder gewünscht. Aber es ist auch was wert, wenn sich das sportliche Managementteam blind versteht und sich keine Hackln ins Kreuz haut. Den Aufmarsch der Alphatiere hätten wir auch schon erlebt, war kein Erfolgsmodell. Als alter Optimist traue ich Mecki den Sportdirektor zu. Von Freund oder Schicker hätte man vorher auch keine Heldentaten gehört.“

grubi87: „Ich sehe es als peinlich an jemanden als Chef von Barisic zu installieren, der noch nie auf höchster Ebene gearbeitet hat und erneut kein internationales Netzwerk mitbringt, aber vermutlich eine lebenslange Mitgliedschaft besitzt – muss reichen wie es scheint. Oder was sind seine großen Qualifikationen?“

mrneub: „Auf den ersten Blick hätte ich mir jemanden anderen erwartet, aber eventuell ist die „unkreative “ Lösung die genau richtige, die Rapid braucht. Dass Katzer zu 100% für die Kampfmannschaft zuständig ist, ist ein guter Schritt.“

Herzo: „Grundlegend positiv ist, dass wir jetzt endlich einen Geschäftsführer Sport haben. Ein Urteil über die Arbeit werde ich erst abgeben (können), wenn ich den Kader für die Saison 2023/2024 kenne.“

sir_KiNgSiZe: „Absolut enttäuschend. Man hätte kurz glauben können, dass mit dem neuen Präsidium die Freundlwirtschaft und der Stallgeruch beendet wird, aber nix da.“

Die_Pfarrwiese: „Es ist echt zum Schreien. Nicht wegen der Bestellung von Mecki als GF Sport, sondern dass es so viele hier gibt die dem Neuen nicht einmal eine Chance geben oder geben wollen und gleich alles schlecht machen, beginnend bei seiner Bestellung. Ich habe das Gefühl einige wollen ihn scheitern sehen, nur damit sie recht haben und das Wohl und der Erfolg unserer geliebten Rapid Wien in den Hintergrund rückt.“

Gunner: „Bin auch nicht euphorisch wegen Katzer, kann die Bedenken verstehen und hätte mir auch einen erfahrenen Fachmann von außen gewünscht… Es bleibt eh nur abzuwarten und Katzer und seinem Team eine objektive Chance zu geben. In Wahrheit kann doch keiner hier auch nur ansatzweise den Sportdirektor Katzer und seine Vorstellungen für Rapid einschätzen. Bin jedenfalls auf seine ersten Handlungen gespannt, gewisse Ideen wird er schon mitbringen, so ein kompletter Pfosten, wie ihn manche hier hinstellen, wird er schon nicht sein.“

