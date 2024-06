US Lecce will Hartberg-Goalgetter Max Entrup

Die Karriere des Max Entrup schien schon vorbei zu sein, nahm aber in Hartberg noch einmal volle Fahrt auf. Der Stürmer landete am Ende der Saison mit 13 Toren ex aequo mit Marco Grüll auf Platz 2 der österreichischen Torschützenliste. Nur der Salzburger Karim Konaté erzielte mehr Treffer als der Hartberger.

Angesichts seiner Leistungen ist davon auszugehen, dass Max Entrup aus mehreren Angeboten wählen wird können. Mitte Mai kam das Gerücht auf, dass der LASK den Goalgetter verpflichten möchte und nun gibt es auch eine Spur ins Ausland, genauer gesagt in die Serie A.

Laut Fabrizio Romano, der stolze 20.9 Millionen Follower auf X (ehemals Twitter) hat, soll sich Lecce für den österreichischen Stürmer interessieren:

🇦🇹 Serie A side Lecce are interested in Austria striker Maximilian Entrup, one of several clubs keen on him.

After 20 scorer points this season for Hartberg, there’s growing interest and Lecce are keen. pic.twitter.com/vBWZsA25ql

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024