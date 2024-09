Nach der nicht gegebenen roten Karte für Wolfsbergs David Atanga, obwohl der VAR den Schiedsrichter zum On-Field Review schickte, schäumten die Rapid-Fans im Austrian...

Nach der nicht gegebenen roten Karte für Wolfsbergs David Atanga, obwohl der VAR den Schiedsrichter zum On-Field Review schickte, schäumten die Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum.

Schon der Gefoulte, Lukas Grgic, war nach dem Spiel im Interview mit „Sky“ fassungslos, führte seine rote Karte in Braga als Vergleich an. Dass es Schiedsrichter Gishammer bei Gelb für Atanga beließ, war für die Rapid-Fans auch deshalb eine bittere Pille, weil derselbe Schiedsrichter auch beim letzten Cup-Finale nicht gerade glücklich für Rapid entschied.

In den folgenden Fanmeinungen kritisieren einige Rapid-Fans aber nicht nur die Atanga-Grgic-Szene im Speziellen, sondern das Schiedsrichterwesen im Allgemeinen. Dabei kam auch wieder die (lächerliche) rote Karte für Klagenfurts Thorsten Mahrer zur Sprache, die Gishammer als VAR anleierte.

pironi: „Wie kann man bei dem Foul von Atanga an Grgic trotz aktivem Einschreitens des VAR nur Gelb geben? Wie will man das bitte argumentieren?“

LaDainian: „Gishammer sollte das Pfeiferl abgeben. Eine Unleistung über 90+ Minuten. Das Foul von Atanga mit Gelb zu bewerten und nach dem Einschreiten des VAR dabei zu bleiben, zeigt wie unser Schiriwesen beinander ist.“

Rene1987: „Grgic hat da absolut Recht: Es gibt einen Grund, warum unsere Schiedsrichter international nicht existieren.“

P200E: „Dass Gishammer eher der Trabant 601 mit leistungsstarkem Zweitaktmotor und nicht der Rolls Royce unter den Schiedsrichtern ist, ist jetzt keine Neuigkeit die in der Wiener Zeitung eine Schlagzeile wert wäre, allen die einer roten Karte nachtrauern möchte ich das Klagenfurt Spiel in Erinnerung rufen, das hat uns nämlich gar nix gebracht.“

Bojack: „Es ist wirklich unfassbar: Da funktioniert der VAR einmal gut und Schüttengruber schickt ihn raus, weil das Foul in der Originalgeschwindigkeit nicht so zu sehen war und dann beharrt er einfach auf seiner falschen Wahrnehmung. Da kannst dann auch wirklich nichts anderes mehr machen als dem Schiri die Kompetenz abzusprechen, es lag einzig und allein an ihm.“

Da Oide Bimbo: „Aus Gishammer wird kein ordentlicher Schiedsrichter mehr. Der dürfte eigentlich keine Erstligapartie mehr pfeifen. Über Rot gibt es nichts zu diskutieren.“

Heinrich_VIII: „Trotz allem gehört Gishammer von uns in nächster Zeit natürlich vehement und öffentlich abgelehnt. Da muss man über die Medien ordentlich Druck machen. Zweimal so eine offensichtliche Scheiße innerhalb von ein paar Monaten kann kein Zufall mehr sein.“

Mecki: „Dass unser Schiedsrichterwesen komplett kaputt ist sieht man ja an den internationalen Einsätzen die sie bekommen – so gut wie keine. Der VAR macht’s nur bedingt besser. Letzte Runde allein gab es katastrophale Fehlentscheidungen gegen die Austria und BW Linz. Wir haben theoretisch von einer lächerlichen einen Karte auch schon profitiert. Also hören wir mit irgendwelchen unnötigen Verschwörungen auf.“

Arsenal1886: „Selbstverständlich ist unser Schiriwesen generell kaputt. Und selbstverständlich war die Rote in Klagenfurt absurd. Mir wäre damals in den entsprechenden Threads aber nicht aufgefallen, dass irgendein Rapidler ernsthaft Argumente geliefert hätte, dass das ein Torraub = rot war, insofern möchte ich schon anmerken, dass unter unseren Fans eine gewisse Objektivität gegeben ist. Aber anstatt einen Schiri zu beschimpfen schließe ich mit einem Lob. Danke Herr Schüttengruber und danke an Hrn. Lechner und dessen VAR in Linz. Sie haben heute die entscheidende Szene völlig richtig entschieden. Bitte weiter so.“

AC58: „Da von Seiten der Kommission weder Belehrung noch Nachdenkpause zu erwarten sind, fordere ich unseren Verein entschieden auf, Herrn Gishammer für den Grunddurchgang nicht mehr als Spielleiter zu akzeptieren. Irgendeine Konsequenz muss das ja haben. Wir müssen ja auch die Konsequenzen für schlechte Leistungen tragen. Sollen sich andere mit diesem Unfähigen herum plagen.“

pironi: „Es hat noch nie eine Konsequenz gegeben und das wird es auch in diesem Fall nicht geben. Und klar kommen Fehlentscheidungen auch in anderen Partien vor. Das heute war aber sowas von offensichtlich. Die Aufforderung, sich das Foul nochmal anzusehen, kam vom VAR, schlussendlich entschied aber Gishamer allen Ernstes, es bei der Gelben zu belassen. Wir reden hier nicht von einer kniffligen Entscheidung. Das war eine klare Rote. Das würde ich bei anderen Vereinen auch sagen, auch wenn es mir dort egal wäre. Ich frage mich ja, ob bei uns oben in der Bundesliga nicht die besten Schiedsrichter pfeifen, sondern die, die der Schiedsrichter-Führung am besten zu Gesicht stehen. Um es gelinde auszudrücken.“

Hook1: „Wenn ich an das Foul in Klagenfurt von Mahrer denke, da hat VAR Assistant Gishamer eine rote Karte für Torraub empfohlen für etwas, das Klauß nicht einmal als Foulspiel erachtet. Wie kann ein gefährliches Foulspiel ohne Ball milder bestraft werden, als ein leichter Zweikampf, der maximal ein taktisches Foul ist? Dieser Schiedsrichter ist eine akute Gefahr für die Gesundheit der Spieler! In der Privatwirtschaft wirst du noch vor Wiederanpfiff fristlos gekündigt, bei uns bekommt man das Cupfinale. Leider sind die Ligainstanzen und die UEFA genauso fragwürdig wie die Schiedsrichter selbst, es ist sehr traurig, wie man einen Sport so zerstören kann.“

