Verletzten-Update der Wiener Austria: Turgeman, Fitz & Zwierschitz

Die medizinische Abteilung von Austria Wien gibt Einblicke, wie es um die verletzten Spieler steht und erklärt, wann Alon Turgeman, Dominik Fitz und Stephan Zwierschitz wieder voll einsatzfähig sein werden, wie sie aktuell trainieren und was ihr nächstes Ziel ist.

Alon Turgeman:

Die Verletzungs-Historie: Alon Turgeman laboriert seit fünf Wochen an einem Muskelfaserbündelriss an der Oberschenkel-Rückseite. Das Kontroll-MRT nach vier Wochen zeigte einen sehr guten Heilungsverlauf.

Aktuell: Turgeman arbeitet täglich mit den Physiotherapeuten der Austria an der exzentrischen Fähigkeit des Muskels, absolviert Krafttraining in der Generali-Arena.

Sein nächstes Ziel: Noch diese Woche ist für Turgeman das erste lockere Training draußen am Platz mit dem Ball geplant. In zwei bis vier Wochen sollte er wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Dominik Fitz:

Die Verletzungs-Historie: Dominik Fitz arbeitet nach dem im Juni erlittenen Syndesmosebandriss weiter an seiner Rückkehr. Nach der Operation ist alles gut verheilt. Ein MRT zeigte aber eine Überlastung der Wadenmuskulatur, die in Folge der Verletzung aufgetreten ist.

Aktuell: Radfahren und Krafttraining in der Kraftkammer der Generali-Arena stehen aktuell auf dem Programm.

Sein nächstes Ziel: Nächste Woche mit dem Lauftraining beginnen.

Stephan Zwierschitz:

Die Verletzungs-Historie: Stephan Zwierschitz musste in der zweiten Bundesliga-Runde, beim 2:1-Heimsieg gegen Ried, zur Pause verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Er erlitt einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich.

Aktuell: Zwierschitz geht es jetzt schon wieder deutlich besser, er absolviert Lauf- und Krafttraining in der Kraftkammer.

Sein nächstes Ziel: Nächste Woche wird Zwierschitz draußen individuell mit dem Ball trainieren. Ziel ist, dass er in der Woche des Cup-Spiels wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Quelle: Austria Wien Pressemeldung