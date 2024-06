Vesel Demaku wechselt vom SK Sturm zum SCR Altach

Mittelfeldspieler Vesel Demaku verlässt den SK Sturm Graz fix und unterschreibt beim SCR Altach. Der 24-Jährige kam im Sommer 2022 vom FK Austria Wien...

Mittelfeldspieler Vesel Demaku verlässt den SK Sturm Graz fix und unterschreibt beim SCR Altach. Der 24-Jährige kam im Sommer 2022 vom FK Austria Wien zum SK Sturm, im Frühjahr 2023 war der ehemalige ÖFB U21-Teamspieler an Austria Klagenfurt verliehen, im heurigen Frühjahr bereits an Altach. Für den SK Sturm absolvierte Demaku insgesamt 7 Spiele für die Kampfmannschaft sowie 11 Partien für Sturm II in der Admiral 2. Liga. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Vesel Demaku ist ein talentierter Spieler mit absoluten Top-Charakter, der in Graz immer alles gegeben hat und im Frühjahr in Altach sehr gute Leistungen zeigen konnte. Wir wünschen Vesa alles Gute für sein neues Kapitel und sind davon überzeugt, dass Altach weiterhin viel Freude mit ihm haben wird.“

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Vesel hat vom ersten Tag an Verantwortung auf und neben dem Platz übernommen. Er ist ein Spieler, der vorangeht und dem wir über die kommenden Jahre eine zentrale Rolle im Team zutrauen. Wir sind sehr erfreut, dass der Transfer zustande gekommen ist.“

Vesel Demaku: „Nach der vergangenen Saison war für mich klar, dass das Kapitel SCR Altach noch nicht zu Ende ist und ich unbedingt hierbleiben möchte. Ich fühle mich im Verein und in Vorarlberg unglaublich wohl. Man merkt rundherum, dass sich der Verein weiterentwickelt und es macht Spaß in diesem Umfeld zu arbeiten. Ich werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Pressemeldungen SK Sturm und SCR Altach