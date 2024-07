VfB-Fans empört über Anton-Transfer, Ex-LASK-Stürmer leihweise nach Ungarn

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Waldemar Anton

IV, 27, GER | VfB Stuttgart – > Borussia Dortmund

Die VfB Stuttgart-Fans sind nicht erfreut über Waldermars Anton Wechsel zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger wechselt gegen eine Ablösesumme von 22.5 Millionen Euro zum BVB, obwohl er immer wieder betonte, dass er sich in Stuttgart wohl fühle und sich auf viele weitere Jahre freue. Den Fans stößt nicht der Wechsel per se sauer auf, sondern die mangelnde Ehrlichkeit des Kapitäns. Aber das ist eben der moderne Fußball und Treueschwüre aller Art zählen meistens nur so lange bis ein lukrativeres Angebot auf dem Tisch liegt. Der VfB hatte keine andere Wahl als den Abwehrspieler ziehen zu lassen, da eine Ausstiegsklausel im Vertrag verankert war. Der BVB reagierte so auf den Abgang von Mats Hummels und verpflichtet einen Verteidiger, der wenig schwächen hat. Anton ist schnell, zweikampfstark und kann auch sehr gute Pässe in die Tiefe spielen. Seinen zukünftigen Kollegen im Abwehrzentrum, Nico Schlotterbeck, kennt er gut vom deutschen Nationalteam.

Moise Kean

ST, 27, ITA | Juventus Turin – > AC Florenz

Moise Kean wechselt innerhalb der Serie A von Juventus nach Florenz und unterschreibt bei seinem neuen Klub einen Fünfjahresvertrag. Die Turiner erhalten 13 Millionen Euro Ablöse, wobei noch die eine oder andere Million als Bonuszahlung dazukommen könnte. Dennoch war dies kein gutes Geschäft für die „Alte Dame“, die den Angreifer vergangen Sommer nach einer Leihe fix verpflichtete und rund 30 Millionen Euro an den Everton FC überwies. Kean kämpfte während der Saison mit einer Schienbeinverletzung und absolvierte in 19 Serie-A-Einsätzen nur 650 Spielminuten. In der Saison 2023/24 gelang ihm kein einziger Treffer – in Florenz soll er wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Mamadou Karamoko

ST, 25, FRA | FC Kopenhagen – > Ujpest

Der LASK machte ein gutes Geschäft mit dem französischen Angreifer Mamadou Karamoko, der im Sommer 2020 gegen eine Ablöse von 200.000€ nach Oberösterreich wechselte und eineinhalb Jahre später um 1.5 Millionen Euro zum FC Kopenhagen transferiert wurde. Insgesamt absolvierte der Stürmer 27 Partien für den LASK und erzielte dabei neun Treffer und zwei Assists. Beim FC Kopenhagen konnte er sich jedoch nicht durchsetzen, weshalb er nun das zweite Mal in die ungarische Liga verliehen wurde. Nachdem er bei seiner ersten Ungarn-Leihe für den FC Fehervar auf Torjagd ging, soll er nun sein Können bei Ujpest unter Beweis stellen. Insgesamt muss man aber festhalten, dass er seit seinem Transfer nach Kopenhagen unter den Erwartungen agierte.

Oscar Höjlund

ZM, 19, DEN | FC Kopenhagen – > Eintracht Frankfurt

Im Gegensatz zu seinem prominenten Bruder Rasmus agiert Oscar Höjlund im zentralen Mittelfeld. Nun wartet sein erstes Auslandsabenteuer auf ihn, denn gegen eine Ablöse von 1.35 Millionen Euro darf er den FC Kopenhagen verlassen und sich Eintracht Frankfurt anschließen. Der Mittelfeldspieler kämpfte in der vergangenen Saison um einen Stammplatz beim FC Kopenhagen und kam in der Liga auf knapp 400 Spielminuten. In den Champions-League-Spielen kam er ebenfalls als Joker zum Einsatz, meistens allerdings bloß in den letzten Minuten. Die Eintracht bekommt einen Spieler mit viel Potential, der aber noch ein wenig Zeit brauchen wird dieses zu entfalten.