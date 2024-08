Vier Millionen Ablöse: Interesse aus Moskau an WAC-Topmann Ballo

Der 22-jährige Thierno Ballo war in der vergangenen Saison bei einem wechselhaft agierenden Wolfsberger AC einer der Lichtblicke. Bereits in den letzten Monaten wurde...

Der 22-jährige Thierno Ballo war in der vergangenen Saison bei einem wechselhaft agierenden Wolfsberger AC einer der Lichtblicke. Bereits in den letzten Monaten wurde er unter anderem mit Transfers nach Nantes und Anderlecht in Verbindung gebracht. Nun dürfte es ein konkretes Angebot aus Russland geben.

Wie die „Krone“ berichtet, ist der Vierte in der abgelaufenen Saison der russischen Premier Liga, Lokomotiv Moskau, an Ballo dran. Vier Millionen Euro Ablöse sollen im Raum stehen – aber WAC-Boss Riegler winkte schon einmal prophylaktisch ab. Es gäbe keine Verhandlungen mit Lok Moskau. Ballos Berater scheint sich dennoch alle Türen offen lassen zu wollen und ganz vom Tisch wird die Option Moskau für den U21-Teamspieler demnach nicht sein.

Moskau ruft, doch WAC will verlängern

Der WAC wiederum will mit Ballo verlängern. Der Vertrag des 172cm großen, flexiblen Offensivspielers läuft im Sommer 2025 aus, die Wolfsberger streben eine Verlängerung bis 2028 an. Leicht wird dies allerdings nicht, zumal Ballo in der vergangenen Saison in 30 Pflichtspielen auf 13 Tore und vier Assists kam und von Teamchef Ralf Rangnick vor der EM in seinen erweiterten Kader einberufen, dann aber wieder gestrichen wurde. Auch in der neuen Saison kommt Ballo nach nur zwei Partien bereits auf zwei Tore und drei Assists.

International im Abseits

Zumindest was die internationale Bühne betrifft, würde sich Ballo allerdings mit einem Wechsel nach Russland selbst ins Abseits stellen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nehmen russische Teams nicht an europäischen Bewerben teil. Nur noch wenige Legionäre wechseln in die Premier Liga, wenngleich es in den letzten Monaten wieder etwas mehr wurden, weil die Russen mit reichlich Geld winken. Bei Lokomotiv Moskau stehen derzeit mit Nyamsi, Fasson, Mitaj und Tiknizyan nur vier Legionäre im Kader. Vier weitere Legionäre verließen den Klub im bisherigen Transfersommer.