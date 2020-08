Vier weitere Neuzugänge bei der SV Ried!

Weitere vier Neuzugänge bei der SV Guntamatic Ried: Nach Marcel Canadi, Murat Satin und Samuel Sahin-Radlinger wechseln jetzt auch...

[ Pressemeldung SV Ried ]

Weitere vier Neuzugänge bei der SV Guntamatic Ried: Nach Marcel Canadi, Murat Satin und Samuel Sahin-Radlinger wechseln jetzt auch Manuel Haas (zuletzt Inter Zapresic), Seth Paintsil (Admira Wacker), Daniel Offenbacher (Suduva Marijampole) und Philipp Hütter (Austria Klagenfurt) ins Innviertel. Ihre Verträge verlängert haben Marcel Ziegl, Julian Wießmeier und Constantin Reiner.

„Manuel Haas ist ein junger, österreichischer Linksverteidiger. Er hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein echter Linksfuß, der verteidigen, aber auch Chancen kreieren kann. Er soll bei uns auf der Linksverteidiger-Position zum Stammspieler werden“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried. „Seth Paintsil ist ein sehr schneller Außenspieler. Es ist stark im Konterspiel und kann auch Tore machen. Er war immer schon einer meiner Wunschspieler, kennt die österreichische Bundesliga. Ich kenne ihn aus seiner Red Bull-Zeit und freue mich, dass sich jetzt unsere Wege wieder kreuzen.“

„Daniel Offenbacher wurde bei Red Bull Salzburg ausgebildet und hat auch schon viel Erfahrung in der 1. Liga. Er wird uns mit seiner Qualität und seiner Mentalität weiterbringen können. Ich bin sehr froh, dass er bei uns unterschrieben hat“, so Gerald Baumgartner. „Philipp Hütter ist ein sehr charakterstarker Defensiv-Allrounder. Er ist ein Spieler, der uns mit seiner Erfahrung in der Defensive Stabilität geben soll. Er wollte diesen Schritt unbedingt machen und in der Bundesliga spielen.“

„Marcel Ziegl ist eine absolute Führungspersönlichkeit, die am Wiederaufstieg einen sehr großen Anteil hat. Marcel Ziegl ist ein wichtiger Bestandteil im zentralen Mittelfeld. Ich bin überzeugt, dass er sich in der Bundesliga noch weiter steigern kann, die Bundesliga war sein absolutes Traumziel. Bei Thomas Reifeltshammer fehlen nur noch kleine Details. Er ist ein Rieder Urgestein und wir wollen versuchen, ihn weiter an uns zu binden“, erklärt Gerald Baumgartner. „Julian Wießmeier hat nicht nur im letzten Spiel gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Wir möchten uns auch bei seinem Management bedanken, dass es sich beim neuen Vertrag uns gegenüber entsprechend fair verhalten hat und berücksichtigt hat, dass der Verein in Corona-Zeiten besonders haushalten muss. Constantin Reiner hat sich bei uns in die richtige Richtung weiterentwickelt. Er war in der Defensive auf vielen Positionen einsetzbar und wurde am Schluss zu einem absoluten Stammspieler. Er hatte auch Angebote von anderen Vereinen. Deshalb bin ich sehr froh, dass er sich unserem Verein gegenüber dankbar gezeigt hat, da er bei uns auch seinen ersten Profivertrag erhalten hat.“

Steckbrief Manuel Haas:

geboren am 7. Mai 1996 in Salzburg

Nationalität: Österreich

Größe: 180 cm

Position: Abwehr

Vereine: FC Red Bull Salzburg (2007-14), FC Liefering (2013-15), Kapfenberger SV (2015-18), SKN St. Pölten (2018-20), Inter Zapresic (Kroatien, 2020), SV Guntamatic Ried (seit 2020); U16- bis U21-Nationalspieler

Steckbrief Seth Paintsil:

geboren am 20. Mai 1996

Nationalität: Ghana

Größe: 167 cm

Position: Mittelfeld, Angriff

Vereine: Red Bull Ghana (bis 2013), BA Stars FC (2013-15), FF Jaro (Finnland, 2015-18), Jakobstads BK (Finnland, 2015-17), FC Admira Wacker Mödling (2018-20), SV Guntamatic Ried (seit 2020)

Steckbrief Daniel Offenbacher:

geboren am 18. Februar 1992 in Judenburg

Nationalität: Österreich

Größe: 174 cm

Position: Mittelfeld

Vereine: FC Red Bull Salzburg (2006-13), FC Blau-Weiß Linz (Leihe, 2012), SC Wiener Neustadt (Leihe, 2012-13), SK Sturm Graz (2013-16), Wolfsberger AC (2016-18), Suduva Marijampole (Litauen, 2018), FC Hermannstadt (2019-20), Suduva Marijampole (Litauen, 2020), SV Guntamatic Ried (seit 2020); U16- bis U21-Nationalspieler

Steckbrief Philipp Hütter: