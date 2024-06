Vierjahresvertrag: Sturm Graz fand neuen Torhüter offenbar in Moskau

Sturm Graz sieht sich nach einem Torhüter für die neue Saison um und wurde offenbar in Russland fündig. Der junge Keeper von Lokomotiv Moskau, Daniil Khudyakov dürfte aber nicht nur leihweise kommen – so wie die letzten Sturm-Keeper – sondern fix für vier Jahre.

Wie russische Sportjournalisten berichten, steht der 20-jährige Khudyakov unmittelbar vor einem Wechsel zu Sturm. Der Vierjahresvertrag soll bereits unter Dach und Fach sein und auch die Einreisemodalitäten sollen bereits erledigt worden sein.

Schon seit einigen Wochen war klar, dass der 194cm große Torhüter seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Tabellenvierten der russischen Premier Liga nicht verlängern wird. Der russische U23-Nationaltorhüter hatte in den Saison 2021/22 und 2022/23 insgesamt 34 Spiele für Lok Moskau bestritten, war in der abgelaufenen Saison aber zu keinem einzigen Einsatz gekommen, weil der routiniertere Ilya Lantratov gesetzt war. Der talentierte Keeper ist demnach ablösefrei zu haben.

Mit Vitezslav Jaros und Kjell Scherpen hatte Sturm zuletzt zwei Torhüter aus der Premier League ausgeliehen. Beide präsentierten sich als ausgesprochen sichere Keeper, aber eine Weiterverpflichtung scheint unwahrscheinlich. Jaros wird nach seiner starken Halbsaison und einem großen Anteil am Meistertitel mit anderen Klubs in Verbindung gebracht – unter anderem mit Red Bull Salzburg. Scherpen wiederum erholt sich weiterhin von einem Kreuzbandriss, machte seine Reha in Graz und hätte bei Brighton noch einen Vertrag bis 2027, wodurch eine neuerliche Leihe zumindest möglich wäre. Allerdings wird der Niederländer auch mit Sporting CP in Verbindung gebracht.

Aus dem eigenen Nachwuchs kommen bei Sturm der 21-jährige Luka Maric und der 20-jährige Matteo Bignetti nach. Nun sieht es also danach aus, als würde mit Khudyakov ein neuer „Einser“ kommen, dessen Alter genau zwischen den beiden Nachwuchshoffnungen liegt.

🚨Khudyakov is close to join Austrian champions Sturm Graz. A 4-year contract has been agreed with the player. Now the issue of his flight to Austria is being resolved, after which the agreement will be signed.

(@andreypankovvv) https://t.co/q4fIhoIIui pic.twitter.com/WFR8mlXELd

— RPL Sky (@RPLNews_eng) June 22, 2024