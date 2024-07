Vorletztes LASK-Testspiel endet ohne Tore

Auch das fünfte Testspiel der Sommervorbereitung beendete der LASK ungeschlagen. Das Duell mit dem ungarischen Erstligisten Puskas Akademia FC im voestalpine Stadion in Pasching...

Auch das fünfte Testspiel der Sommervorbereitung beendete der LASK ungeschlagen. Das Duell mit dem ungarischen Erstligisten Puskas Akademia FC im voestalpine Stadion in Pasching brachte nach intensiven 90 Minuten ein 0:0-Unentschieden.

Der LASK startete mit einer äußerst jungen Mannschaft in den Test gegen den Vorjahresdritten der höchsten ungarischen Spielklasse. Cheftrainer Thomas Darazs bot unter anderem Brandon Pursall, Kevin Lebersorger und Sammy Mohammad in der Startelf auf, darüber hinaus verhalf er Neuzugang Alexis Tibidi zu seinem Debüt im Trikot der Athletiker.

Die ersten 45 Minuten gestalteten sich weitgehend ausgeglichen, beide Mannschaften fanden zuweilen Abschlüsse vor, ohne dabei richtig zwingend zu werden. Die Linzer näherten sich in Form zweier Versuche von Lenny Pintor und Sascha Horvath, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, in der Anfangsphase zweimal dem gegnerischen Gehäuse. Die Ungarn traten vor allem durch eine äußerst intensive, zweikampfbetonte Spielweise in Erscheinung und versuchten, den LASK hoch anzulaufen. Bei den wenigen Einschussgelegenheiten der Gäste war stets Jörg Siebenhandl im Tor der Athletiker verlässlich zur Stelle.

Intensives Duell ohne Tore

Die zweite Spielhälfte begann mit der bis dato besten Möglichkeit der Schwarz-Weißen, der eingewechselte Florian Flecker ließ bei einem Versuch aus der Distanz seine Schussstärke aufblitzen, Keeper Armin Pecsi blieb jedoch aufmerksam. Mit zunehmender Dauer wurden die Linzer speziell im eigenen Aufbau mutiger, versuchten öfter Lösungen durch das Zentrum zu suchen, womit man das gegnerische Pressing häufiger überspielen konnte. Im Spiel nach vorne belebte vor allem der umtriebige George Bello über die linke Seite das Spiel und leitete mehrere Angriffe ein. Einer davon führte zu einem weiteren Abschluss Fleckers, den der ungarische Schlussmann erneut parieren konnte.

Mit einem weiteren Fünffachwechsel tauschte Coach Darazs die Mannschaft auf allen Positionen durch, womit er insgesamt 22 Akteuren Einsatzzeit ermöglichte. Der angestrebte Siegtreffer gelang nicht, dennoch blieben die Athletiker nach dem 0:0-Unentschieden auch im fünften Test ohne Niederlage. Die Vorbereitung wird mit dem Saison-Opening am kommenden Samstag (15.00) in der Raiffeisen Arena gegen den SKN St. Pölten beschlossen.

LASK – Puskas Akademia FC 0:0

voestalpine Stadion, SR Greinecker

So spielte der LASK: Siebenhandl (62. Lawal) – Lebersorger (62. Bogarde), Stojkovic (77. Ziereis), Pursall (62. Smolcic), Mohammad (46. Bello) – Horvath (K/77. Safin), Jovicic (46. Berisha) – Pintor (77. Usor), Copado (77. Zulj), Tibidi (46. Flecker) – Kone (77. Ljubicic)