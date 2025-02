Vorsichtig, aber doch: BW Linz Fans träumen vom Meisterplayoff

Der FC Blau-Weiß Linz geht mit dem Selbstvertrauen eines Derby-Remis ins Heimspiel gegen Altach, wo man mit einem Sieg den LASK auf Distanz halten...

Der FC Blau-Weiß Linz geht mit dem Selbstvertrauen eines Derby-Remis ins Heimspiel gegen Altach, wo man mit einem Sieg den LASK auf Distanz halten will. Wir haben die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

tole: „Nach dem Auswärtsderby geht’s wieder in unsere Festung. Erwarten dürfen wir einen Gegner, welcher das Spiel machen muss zwecks Schadensbegrenzung im Grunddurchgang. Ich hoffe, genau dieser Umstand kommt uns entgegen und wir können unser Spiel aufziehen. Interessant wird, wie Scheiblehner die Rotsperre von Pirkl lösen wird, eventuell mit Briedl und dafür Pasic auf die Sechs und Strauss in die Innenverteidigung?“

Robert Mitchum: „Wird eine unheimlich schwere Partie. Da ist mir die darauffolgende Sturmpartie ja noch lieber, da kannst etwas ernten. Die Altach-Partie wird ein Selbstumfaller mit Ansage, dies haben wir ja gegen solche Gegner schon mehrmals eindrucksvoll bewiesen. [..] Möchte gar nicht mehr an die GAK-Heimpartie in dieser Saison und die Wattens-Heimpartie letzte Saison kurz vor Weihnachten zurückdenken, geh leck. Solch harmlosen Gegner drei Punkte zu servieren, diese Gabe musst du erst einmal haben, unfassbar. Natürlich schreibe ich dies mit der Gewissheit im Hinterkopf, dass wir gegen andere Gegner immer wieder unsere Punkte holten, sonst wären wir nicht da, wo wir sind.“

Jack Grillitsch: „Altach ist seit August ohne Sieg, das war bis Klagenfurt unser einziger Gegner aus dem unteren Playoff gegen den wir überzeugt haben. Ich finde man muss und kann erwarten von der Mannschaft, dass sie hier einen Sieg holen. Wennst da gewinnst, dann kannst gegen Sturm quasi nix verlieren (und gegen den WAC auch nicht) und hast dann die Chance gegen Hartberg und Tirol alles klar zu machen.“

cat_in_the_well: „Das wird ein ganz schweres Spiel, weil hier mit der ganzen Oberes-Playoff-Thematik quasi ein Sieg erwartet wird. Wenn wir aber tatsächlich drei Punkte einfahren sollten, hat mich die Mannschaft vollends überzeugt, dass sie reif für die Top-6 ist.“

Königsblau: „Das ist das Problem mit den Pflichtsiegen. Gegen Lustenau klappte es nicht im Vorjahr, aber ich denke schon, dass die Mannschaft reifer geworden ist und nicht mehr so hoch presst und sich auskontern lässt.“

linzerSKV: „Oft über Scheiblehners Entscheidungen geschimpft, aber gegen den LASK hat er alles richtig gemacht. Bin gespannt wie man jetzt auf die Pirkl-Sperre reagiert, sein nomineller Ersatz Ibertsberger wird es ja wohl nicht werden. Hier wurde Gölles erwähnt. Gölles hat mich persönlich auf links noch nie überzeugt. Mitrovic würde mir da besser gefallen. Eventuell Anderson auf links und Gölles auf rechts, oder Briedl auf links, Pasic als Sechser und Strauss oder Bakatukanda in der Innenverteidigung. Entscheidend wird die Intensität sein, die wir auf den Platz bringen. Hoffentlich schlagen auch die Standards nun besser ein, nachdem man sie mehr einstudiert hat in der Winterpause.“

Der Exekutor: „Frühzeitiges oberes Playoff wäre nicht nur tiefenentspannend und potenziell europaöffnend, sondern würde Schösswendter weit mehr Zeit für die Kompensation unserer (zu erwartenden) Abgänge Vitek, Diabate und wohl Simon Seidl bieten.“

Deni: „Wir sind zu etwas Rotation gezwungen. Altach hat zwar verloren, war aber das klar bessere Team gegen den GAK. Hatten insgesamt drei Alutreffer und der GAK ging durch ein „Eigentor“ von Stojanovic in Führung. Natürlich muss man auch sagen, dass Altach das Toreschießen verlernt hat. Ein Selbstläufer wird es nicht. Mitrovic für Pirkl ist das einzig logische, da Ibertsberger zuletzt wieder nicht mal auf der Bank war. Schmidt für Goiginger. Man muss ihm jetzt eine Rute ins Fenster stellen. Das war nix gegen den LASK und die Spiele davor auch nicht. Kein gutes Zeichen, wenn man trotz schwacher Leistungen permanent einen Stammplatz hat. Hier muss etwas passieren. Außerdem ist es nicht schlecht, wenn man einen Goiginger frisch in der 2. Halbzeit bringen kann. Könnte ein Game Changer werden.“

oldschool: „Gegen den Letzten muss man zuhause gewinnen, ohne Wenn und Aber, wenn man es mit dem oberen Playoff wirklich ernst meint.“

Deni: „Die Altacher spielen schon ordentlichen Fußball und erarbeiten sich auch Chancen. Wir gehen da schon als Goliath in die Partie, aber brauchst nur etwas Spielpech und dann wird es schon schwer mit drei Punkten. Deshalb halte ich auch nichts davon von einem Pflichtsieg zu sprechen, auch wenn man ans obere Playoff denkt. Wir sind ja auch in der aktuellen Situation, weil wir wieder mal mehr Punkte gegen die „Großen“ geholt haben. Was man am Wochenende fordern kann, ist wieder voller Einsatz und Leidenschaft, dann könnte man bei einer guten Mannschaftsleistung auch drei Punkte bejubeln. Je weiter wir zum D-Day kommen, desto mehr werden da auch die Nerven mitspielen und der eine oder andere wird auch die Tabelle im Hinterkopf haben. Das hatten wir letzte Saison ja praktisch nicht.“

Muffi: „Seit der Ingolitsch dort Trainer ist haben die eine andere Philosophie. Die hatten z.b in ihren Auswärtsspielen gegen Wolfsberg und die Austria. 50% Ballbesitz. 58% bei der WSG. Am Wochenende 70% gegen den GAK. Die sind kein klassischer Letzter, der sich hinten reinstellt.“

blauweiss78: „5000 Blau-Weiße… diese Vorfreude!“

