WAC holt Anderson Niangbo zurück ins Lavanttal

Der RZ Pellets WAC holt mit Anderson Niangbo einen alten Bekannten zurück ins Lavanttal.

Der 25-jährige Ivorer trug bereits in der Saison 2019/20 für ein halbes Jahr das Trikot der Wölfe und war Teil der erfolgreichen Europacup-Mannschaft, die unter anderem – auch danke eines Treffers von Anderson Niangbo – beim damaligen deutschen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach mit 4:0 gewannen. In 26 Spielen für das Wolfsrudel gelangen dem Offensivspieler neun Tore und sieben Vorlagen. Nach einem erfolgreichen Herbst im Lavanttal wechselte der Rechtsfuß nach Belgien zu KAA Gent. Nach Leihstationen beim SK Sturm Graz und FK Aktobe ging es für den 1,72m großen ehemaligen Nachwuchsteamspieler der Elfenbeinküste Anfang 2024 in die Türkei zu Konyaspor, wo sein Vertrag im vergangenen Sommer ausgelaufen ist.

Nun kehrt Anderson Niangbo zurück ins Wolfsrudel und will in gewohnter Umgebung zu alter Stärke finden!

( Pressemeldung Wolfsberger AC )