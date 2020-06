WAC holt israelischen Mittelfeldspieler Peretz

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Eliel Peretz bekannt. Der 23-jährige israelische Mittelfeldspieler wechselt von Hapoel Hadera...

[ Presseinfo Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Eliel Peretz bekannt. Der 23-jährige israelische Mittelfeldspieler wechselt von Hapoel Hadera zum WAC, wo er einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibt. Der zentrale Mittelfeldspieler durchlief die Jugendabteilung des 23-fachen israelischen Meisters Maccabi Tel Aviv. Außerdem spielte der 1,89 Meter große Israeli für Bnei Yehuda und stand für die U21-Auswahl seines Landes in neun Spielen am Platz.

Ferdinand Feldhofer zum Transfer:

„Wir sind stolz, einen Mittelfeldspieler seiner Klasse verpflichtet zu haben und ihn für unser Projekt gewinnen konnten. Er war der absolute Wunschspieler und deshalb sind wir froh, dass der Transfer geklappt hat.“

In der laufenden Saison erzielte Peretz acht Tore und einen Assist in 18 Partien. Aktuell spielt er mit Hapoel Hadera im Abstiegsplayoff der israelischen Liga. Zuletzt war der 23-Jährige auch mit einem Transfer zum FK Austria Wien in Verbindung gebracht worden.