WAC holte am Deadline-Day noch zwei Legionäre

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtungen von Kevin Bukusu und Maurice Malone bekannt. Der 21-jährige Innenverteidiger Bukusu kommt...

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtungen von Kevin Bukusu und Maurice Malone bekannt. Der 21-jährige Innenverteidiger Bukusu kommt ablösefrei ins Lavanttal. Maurice Malone kommt per Leihe bis Saisonende vom FC Augsburg.

Bukusu durchlief die Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen und wechselte im Sommer 2020 zu NEC Nijmegen in die Niederlande. In seiner ersten Saison – in der dem NEC Nijmegen der Aufstieg in die Eredivisie gelang – brachte es der ehemalige deutsche Nachwuchsteamspieler auf 17 Einsätze in der 2. niederländischen Liga. In der darauffolgenden Spielzeit wurde der Linksfuß erneut in die zweithöchste Spielklasse zu Helmond Sport verliehen, wo er 13 Spiele absolvierte. Seit diesem Sommer ist der 1,88m große Abwehrspieler vertragslos und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Wolfsrudel an.

Mit dem Mittelstürmer Maurice Malone kommt ein weiterer ehemaliger deutscher Nachwuchsteamspieler ins Lavanttal. Der 22-jährige Linksfuß kommt per Leihe bis Saisonende vom FC Augsburg, wo er bereits den gesamten Nachwuchs durchlief. In den letzten beiden Spielzeiten verbrachte er jeweils eine Saison beim deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden und beim deutschen Zweitligisten 1. FC Heidenheim.