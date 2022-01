WAC schickt Henriksson zurück nach Schweden

Der schwedische Innenverteidiger Gustav Henriksson wechselt, nach knapp einem Jahr in Wolfsberg, zurück in seine Heimat zu IF Elfsborg....

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der schwedische Innenverteidiger Gustav Henriksson wechselt, nach knapp einem Jahr in Wolfsberg, zurück in seine Heimat zu IF Elfsborg.

Vor knapp 12 Monaten wagte Henriksson den Schritt von Schweden in die österreichische Bundesliga zu den Wölfen. Nach 16 Pflichtspieleinsätzen, in denen dem 1,90m großen Defensivspieler 1 Tor gelang, kehrt er nun wieder zurück zu seinem Heimatverein IF Elfsborg. In der laufenden Saison absolvierte der Innenverteidiger lediglich 2 Kurzeinsätze in der Bundesliga und im UNIQA ÖFB-Cup.